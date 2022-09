La manette sans fil Xbox Series Pulse Red atteint presque les 45 €

Bon plan à saisir sur le site Cdiscount à propos d'une manette sans fil Xbox Series ! En ce moment, le modèle Pulse Red de l'accessoire de Microsoft atteint presque les 45 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

La manette sans fil Xbox Series fait l'objet d'offres promotionnelles intéressantes à la veille du début du mois d'octobre 2022. Alors qu'on peut l'avoir à 47,99 euros chez Micromania, la manette sans fil en question est encore à prix réduit sur le site Cdiscount.

En effet, l'accessoire de la console de jeu conçu par Microsoft est proposé dans son coloris Pulse Red à exactement 45,02 euros sur le site e-commerce français. Pour information, c'est un article vendu et expédié par Cdiscount qui bénéficie de la livraison gratuite en point relais et d'une garantie légale de deux ans.

À propos de ses points forts, la manette Xbox Series dispose de la technologie sans fil Bluetooth et d'une prise casque de 3,5 mm. L'accessoire est aussi équipé d'une croix multidirectionnelle pour une prise en main précise, d'une surface antidérapante sur les gâchettes et l’arrière de la manette, et d'un bouton de partage dédié. Avec cette manette, il est possible de jouer et de basculer rapidement entre appareils, notamment entre les consoles Xbox Series X et S, Xbox One, les PC fonctionnant sous Windows 10 et les appareils tournant sous le système Android.