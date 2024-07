La manette sans fil Xbox Series Carbon Black atteint presque la barre des 36 €

Besoin d'une deuxième manette sans fil Xbox Series pour votre console Microsoft ? Durant ces soldes d'été, l'enseigne Leclerc vous permet d'en avoir une pour un peu plus de 36 euros. À ce prix, les stocks risquent de partir très vite.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Leclerc a décidé de frapper fort pour le début de la deuxième semaine des soldes d'été 2024. Jusqu'à la fin de l'événement commercial et dans la limite des stocks disponibles, l'enseigne française de la grande distribution effectue une réduction de 30 % sur l'achat d'une manette Xbox Series.

Affichée en temps normal à 51,49 euros, la manette sans fil Xbox Series disponible dans son coloris Carbon Black voit son prix diminuer à 36,04 euros. Pour information, seule la livraison en magasin Leclerc permet de ne pas payer de frais de port supplémentaires.

Pour rappel, la manette Xbox Series compatible avec la Xbox Series X et la Xbox Series S est dotée de la technologie sans fil Bluetooth et d'une prise casque de 3,5 mm. L'accessoire conçu pour la console de Microsoft est également équipé d'une croix multidirectionnelle pour une prise en main précise, d'une surface antidérapante sur les gâchettes, ainsi que d'un bouton de partage dédié. Il est aussi possible de jouer et de basculer rapidement entre appareils, notamment entre les consoles Xbox Series X et S, Xbox One, les PC tournant sous Windows et les appareils fonctionnant sous le système Android.