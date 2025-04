NordVPN sort le grand jeu pour les French Days et divise ses prix par quatre !

Offrez-vous l'un des meilleurs VPN du marché pour une fraction de son prix habituel. NordVPN lance une promo généreuse pour les French Days. Pendant quelques jours, profitez d'une réduction de 74% sur toutes les formules.

NordVPN ne veut pas rester en marge du grand événement promotionnel du moment. Les French Days ont démarré ce mercredi 30 avril et se poursuivront jusqu'au 5 mai 2025. C'est aussi le moment propice pour vous offrir un VPN de qualité, outil indispensable pour une navigation plus sûre et pour profiter d'un internet sans restriction.

Chez NordVPN, la solution la plus utilisée en France, les prix sont à la fête en ce moment. Pendant les French Days, l'entreprise propose des réductions allant jusqu'à 74%, avec 4 mois d'abonnement offerts. L'offre est valable sur toutes les formules du VPN.

French Days NordVPN : l'abonnement passe à petit prix

Ces offres sont valables sur l'abonnement NordVPN de 2 ans. Cela tombe bien, car un VPN est censé s'utiliser sur la durée. Vous réalisez ainsi une grosse économie sur toute la période d'utilisation. Avec 74% de réduction sur ses trois formules, NordVPN est disponible à partir de 2,98 € par mois. Quatre (04) mois de bonus vous sont offerts. La durée de l'abonnement s'étend ainsi sur 28 mois au total. Voici plus en détail les offres French Days de NordVPN :

NordVPN Basique : 2,98 € / mois sur 28 mois, dont 4 offerts pour un total de 83,43 € (-74%)

: 2,98 € / mois sur 28 mois, dont 4 offerts pour un total de 83,43 € (-74%) NordVPN Avancé : 3,85 € / mois sur 28 mois, dont 4 offerts pour un total de 107,73 € (-74%)

: 3,85 € / mois sur 28 mois, dont 4 offerts pour un total de 107,73 € (-74%) NordVPN Ultime : 6,26 € / mois sur 28 mois, dont 4 offerts pour un total de 175,23 € (-74%)

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

NordVPN : une navigation rapide et sure

NordVPN offre plusieurs atouts. C'est une solution rapide, sécurisée, avec un solide gage de confiance grâce sa sa politique de confidentialité stricte. Il s'agit en effet d'un VPN No Log qui ne conserve pas vos données et ne peux donc pas les exploiter, ni les fournir sur demande au cas où il y serait forcé.

En plus de cette politique de confidentialité, NordVPN utilise des technologies avancées pour une meilleure sécurité. Il s'appuie notamment sur des protocoles fiables, y compris Nordlynx. C'est une technologie maison qui est basée sur WireGuard, un protocole sûr et rapide qu'utilisent les meilleurs VPN du marché. À cela s'ajoute un chiffrement AES-256 bits qui est un standard largement reconnu pour sa fiabilité.

Pour le reste, NordVPN dispose d'un nombre varié de serveurs (environ 7500) répartis dans 118 pays. Peu importe depuis où vous souhaitez vous connecter, vous trouverez un serveur à proximité. Un seul compte NordVPN peut être utilisé sur 10 appareils différents et en simultanée.

Enfin, notez que cette solution n'est pas seulement un VPN. Elle intègre de nombreuses autres fonctionnalités pour votre sécurité. Avec sa Protection Anti-menaces, NordVPN vous protège notamment contre les malwares et autres formes de menaces en ligne. Vous disposez également d'un gestionnaire de mots de passe multiplateformes, d'un stockage Cloud sécurisé de 1 To ainsi que d'une assurance cyber-risques dans les formules avancées.