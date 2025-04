Innovation et ergonomie, Samsung évoque son smartphone pliable en trois à venir

Le fameux smartphone pliable en trois de Samsung ne devrait plus tarder. Il a été confirmé à demi-mot par la marque, qui a parlé de l'importance d'innover, de l'ergonomie, et de répondre aux besoins réels des utilisateurs.

On en parle depuis des années, le premier smartphone Samsung pliable en trois parties pourrait être lancé en 2025. L'appareil est attendu pour le troisième trimestre, et sera sans doute présenté en même temps que les Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7 au cours d'une conférence Unpacked.

Samsung reste flou à cet égard, mais a semé quelques indices au cours de la conférence téléphonique accompagnant la publication de ses résultats financiers pour le premier trimestre. Interrogé sur sa stratégie pour les appareils pliables, le constructeur a, semble-t-il, évoqué sans le nommer celui qui pourrait être baptisé Galaxy G Fold.

Un Galaxy G Fold pliable en trois à l'été 2025 ?

Le fabricant a commencé par déclarer sa volonté “d'optimiser la compétitivité de ses produits grâce à l'innovation en termes de format”, rapporte SamMobile. Il mentionne aussi “des expériences grand écran” à venir, faisant sans doute référence à l'affichage (autour des 9,9-10 pouces selon les fuites) que proposerait son smartphone pliable en trois parties, une fois déplié.

Samsung a par ailleurs insisté sur l'importance “de garantir une ergonomie répondant aux attentes des clients dans des environnements d'utilisation réels”. On espère donc que plus qu'une vitrine technologique, le terminal répondra à des besoins concrets et restera pratique à manipuler. La marque ajoute que la priorité est accordée à la portabilité et aux performances, et que Galaxy AI sera optimisé pour les appareils pliables.

Le Galaxy G Fold ne devrait pas être disponible sur tous les marchés à sa sortie. La production serait limitée et il est fort possible qu'il ne soit pas commercialisé en France. En cas de succès de cette première fournée, les générations suivantes seraient alors vendues plus largement à l'international.

Rappelons que Samsung prépare également un Galaxy Z Flip 7 FE, une version moins chère de son mobile pliable à clapet. Le 13 mai prochain, le constructeur pourrait aussi annoncer son Galaxy S25 Edge. Ce smartphone sera bien plus fin et léger que les autres modèles de Galaxy S25, confirmant les intentions de Samsung d'investir dans des innovations de design pour se démarquer.