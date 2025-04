Bose QuietComfort SC : belle chute de prix sur cet excellent casque pour les French Days

Si vous cherchez un casque sans fil haut de gamme avec une réduction de bruit active efficace mais que vous avez un budget limité, vous avez bien fait d’attendre les French Days. Sur la Fnac et Darty, vous trouverez le casque Bose QuietComfort SC avec une très belle réduction de 31%.

Les French Days viennent tout juste de débuter et les offres continuent d’arriver, toutes plus intéressantes les unes que les autres. C’est le cas par exemple chez la Fnac et chez Darty qui proposent l’un des meilleurs casques à réduction active de bruit à prix cassé.

Il s’agit du Bose QuietComfort SC qui est une version simplifiée du mythique QuietComfort. Pour faire simple, c’est un modèle qui reprend la totalité des caractéristiques du QuietComfort mais, à la place de la housse rigide, vous devrez vous contenter d’une housse de transport souple.

Habituellement en vente à 289,99 €, ce modèle voit son prix chuter de 90 € chez la Fnac et Darty. Vous pourrez donc vous l’offrir pour seulement 199,99 €. Petit détail, cette promotion n’est disponible que sur le coloris noir.

Bose QuietComfort SC : le meilleur de Bose à petit prix

Le Bose QuietComfort SC séduit d’abord par sa capacité à vous plonger dans votre bulle. Ce casque circum-aural sans fil mise sur une réduction active du bruit très efficace, idéale pour s’isoler de son environnement, que ce soit dans les transports, au bureau ou à la maison.

Vous pouvez choisir entre deux réglages selon vos besoins. Le mode Quiet supprime efficacement les bruits ambiants pour une concentration maximale, tandis que le mode Aware vous permet de rester attentif à ce qui se passe autour de vous, sans retirer le casque.

Conçu pour être porté toute la journée, le Bose QuietComfort SC combine des coussinets doux et un arceau rembourré. Léger et ergonomique, il s’adapte naturellement à la forme de votre tête pour offrir un confort optimal, même en usage prolongé.

Avec son autonomie qui peut aller jusqu’à 24 heures d’écoute en une seule charge, ce modèle Bluetooth multipoint accompagne facilement vos longues sessions audio. Et grâce à la fonction de charge rapide, 15 minutes de recharge suffisent pour profiter de 2h30 de musique supplémentaire.

Proposé en promotion à 199,99 €, le Bose QuietComfort SC offre des prestations haut de gamme rarement vues à ce tarif. Un excellent choix pour ceux qui recherchent une qualité sonore premium sans exploser leur budget.

