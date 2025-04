Samsung Galaxy S24 Ultra : vite, le smartphone haut de gamme passe à prix cassé pour les French Days !

Comme son nom l’indique, le Galaxy S24 Ultra est le smartphone le plus haut de gamme de Samsung. Sorti en 2024 au prix de 1469 euros, il est aujourd’hui disponible pour un prix beaucoup plus abordable grâce aux French Days. Vous pouvez l'avoir à 899 € seulement. C'est une aubaine pour ce smartphone !

Les French Days ont commencé ce matin et continuent jusqu’au 6 mai 2025. Mais attention, les offres les plus intéressantes sont prises d’assaut et les stocks partent très vite. Vous cherchez un nouveau smartphone surpuissant et très bon en photo/vidéo ? Ce bon plan est fait pour vous.

Sorti l’année dernière au prix de vente conseillé de 1469 € dans la version avec un espace de stockage de 256 Go, le Galaxy S24 Ultra voit son prix chuter à seulement 899 € à la Fnac et chez Darty. C'est un prix exceptionnel pour un smartphone avec de telles caractéristiques. Ne passez pas à côté de cette offre !

Une baisse de prix de 570€ pour le Samsung Galaxy S24 Ultra

Le Galaxy S24 Ultra est un smartphone premium qui associe des performances de haut vol à une conception robuste, portée par un châssis en titane.

Doté d’un écran AMOLED de 6,8 pouces avec une résolution QHD+ (3120 x 1440 pixels), le Galaxy S24 Ultra offre un affichage riche en détails. Son taux de rafraîchissement adaptatif pouvant atteindre 120 Hz garantit une expérience visuelle fluide, que ce soit pour le jeu, la navigation ou le streaming.

Cette bête de course tourne avec la surpuissante puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen3. Et grâce à Galaxy AI, vous avez accès à des fonctions intelligentes qui viennent enrichir l’expérience utilisateur et améliorer vos photos.

En parlant de photo, l’appareil embarque en face arrière quatre capteurs : un objectif principal de 200 MP, un ultra grand-angle de 12 MP, un téléobjectif 3x de 10 MP, ainsi qu’un zoom optique 5x de 50 MP. À l’avant, la caméra frontale de 12 MP assure des selfies nets, même en conditions de faible lumière.

Avec sa batterie de 5000 mAh, le Galaxy S24 Ultra vous accompagne jusqu’à 26 heures en lecture vidéo continue. De quoi profiter pleinement de ses capacités sans se soucier de la recharge.

