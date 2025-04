Samsung annonce la couleur : les prix des smartphones et de la mémoire vont augmenter à cause de Trump

Samsung s'attend à une forte baisse de la demande, causée par les hausses des droits de douane et les restrictions d'exportations décidées par Donald Trump. Les prix des smartphones, téléviseurs et autres produits tech risquent d'augmenter.

Samsung a publié ses résultats financiers pour le premier trimestre 2025. Comme il est de coutume, une conférence téléphonique a été organisée pour présenter les performances de l'entreprise aux investisseurs et à la presse spécialisée. Nous y avons d'ailleurs appris que le premier smartphone pliable en trois de Samsung ne devrait plus tarder à arriver.

Lors de cet appel, Soon-cheol Park, directeur financier du groupe, a aussi commenté les perspectives économiques dans un monde marqué par la politique douanière de Donald Trump. Et elles ne sont pas des plus optimistes. “L'incertitude persistante entourant les droits de douane des États-Unis continue de présenter un risque de ralentissement de la demande”, explique le cadre, dans des propos rapportés par le Financial Times. Il prépare clairement les investisseurs à s'attendre à une baisse de l'activité dans les mois qui viennent.

L'effet Trump va se faire ressentir sur le prix des smartphones

Samsung anticipe une hausse à venir des prix des puces mémoire, que l'on retrouve dans à peu près tous les appareils électroniques. Plusieurs autres composants utilisés pour les smartphones et les téléviseurs devraient aussi voir leur tarif s'envoler, ce qui va forcément être répercuté dans le prix final des produits. Les décisions du gouvernement Trump ne vont pas seulement affecter les États-Unis : le marché va être bouleversé dans le monde entier.

Le constructeur sud-coréen a limité la casse au premier trimestre 2025, notamment grâce au stockage massif de puces mémoire par ses clients chinois avant la mise en place des barrières douanières, ainsi qu'aux très bonnes ventes du Galaxy S25. Le chiffre d'affaires est record et atteint 79 140 milliards de wons (48,85 milliards d'euros). Le bénéfice net s'élève quant à lui à 6 700 milliards de wons (4,11 milliards d'euros), en légère hausse de 1,2 %.

Mais les restrictions à l'exportation des puces IA vers la Chine établies par les États-Unis lui ont causé du tort et l'ont empêché de faire encore mieux. La division semi-conducteurs a vu ses revenus s'effondrer, rapportant 1 100 milliards de wons (680 millions d'euros) de profit en ce début d'année, contre 2 900 milliards de wons (1,79 milliard d'euros) le trimestre précédent.