Découvrez le design de tous les modèles d’iPhone 17 en vidéo, Apple change tout sur cette génération

On sait avec une certaine précision à quoi vont ressembler les différents modèles d'iPhone 17. Les iPhone 17 Pro vont bénéficier d'un nouveau bloc photo tout en largeur, l'iPhone 17 Air dénote par sa finesse.

Il était une fois Apple

Les fuites concernant le nouveau design introduit par l'iPhone 17 se multiplient. Cette fois, la chaîne YouTube AppleTrack nous offre un aperçu en vidéo de ce à quoi vont ressembler tous les modèles de la prochaine génération. Il ne s'agit pas de véritables appareils, Apple n'ayant pas encore lancé la production de masse, mais il s'agit de maquettes très précises conçues à partir des informations obtenues auprès des fournisseurs de composants de la marque.

La vidéo confirme que les iPhone 17 seront dotés d'un bloc photo largement redessiné. Sur les deux configurations Pro, qui embarquent trois capteurs, la disposition triangulaire est conservée, mais les modules font désormais partie d'un îlot bien plus large, qui prend presque toute la largeur de l'arrière du smartphone.

Un nouveau bloc photo, sauf pour l'iPhone 17 de base

Pour l'iPhone 17 standard, les changements sont plus subtils. Les deux capteurs photo sont toujours positionnés à la verticale, regroupés dans un élément en forme d'ovale, avec le LED Flash situé à côté du bloc, et non pas intégré dedans. Nous n'avons donc pas ici de grand bouleversement par rapport à l'iPhone 16.

Et enfin, vient le petit nouveau : l'iPhone 17 Air (nom à confirmer), qui remplace l'iPhone 17 Plus. Ici, nous avons un pavé qui rappelle celui des modèles Pro, qui s'étend sur toute la largeur au dos du smartphone. Il est par contre de forme ovale et prend moins de place dans la hauteur, puisqu'il n'y a qu'un unique capteur photo à loger. Il rappelle le design du Pixel 9.

On peut aussi observer à quel point l'iPhone 17 Air est fin comparé aux autres appareils. On parle d'une épaisseur de seulement 5,5 mm ou 5,6 mm, contre 8,25 mm pour l'iPhone 16 Pro, par exemple. Les boutons sur les tranches et le port USB-C sont aussi plus fins que sur l'iPhone 17, l'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max, mais ils occupent tout de même presque tout l'espace disponible. On constate enfin que la connectique USB-C n'est pas exactement centrée sur la tranche du bas. Elle est plus proche du dos du mobile que de l'écran.