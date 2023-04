99,99 €, c’est le prix de la manette sans fil Xbox Elite Series 2 Core

Le modèle Elite Series 2 Core de la manette sans fil Xbox est de retour en promotion en ce début d'avril 2023. Actuellement, l'accessoire de la console next-gen de Microsoft bénéficie de près de 25% de réduction chez Amazon et sur Cdiscount.

C'est à l'occasion d'une offre promotionnelle à durée indéterminée qu'Amazon et Cdiscount se sont alignés pour donner la possibilité à ses clients respectifs de se procurer la manette sans fil Xbox Elite Series 2 Core à prix réduit.

Affichée au prix conseillé de 129,99 euros, la manette en question voit son tarif diminuer à exactement 99,99 euros ; soit une remise immédiate de 30 euros de la part des deux sites e-commerce. Pour information, la livraison du produit est gratuite à domicile ou en point relais, suivant le choix du marchand. De plus, en cas de commande sur le site Cdiscount, les membres du programme CDAV auront droit à 5% du montant de la manette sur leur cagnotte.

Lancée au cours de la rentrée 2022, la Xbox Elite Series 2 Core blanche embarque des joysticks à tension réglable, une poignée caoutchoutée enveloppante et des gâchettes ultra-sensibles. Le joueur peut enregistrer jusqu’à 3 profils personnalisés sur la manette et passe de l’un à l’autre à la volée. L'accessoire dispose d'une autonomie maximale de 40 heures grâce à sa batterie rechargeable et à ses composants raffinés conçus pour durer. Pour terminer, il est possible d'utiliser la technologie sans fil Xbox, le Bluetooth ou le câble USB-C fourni pour jouer sur console, PC et mobile.