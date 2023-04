CDAV : l’abonnement Cdiscount est 100% remboursé, voici comment en profiter

Pendant une durée limitée, Cdiscount met en avant son programme CDAV pour les nouveaux clients. En effet, l'abonnement Cdiscount à volonté qui est au prix annuel de 29 euros est 100% remboursé. Si vous êtes intéressés, on vous explique comment en profiter dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Alors que l'édition printanière des French Days 2023 aura lieu du 3 au 9 mai prochain, Cdiscount en profite pour permettre à ses nouveaux clients de souscrire à son abonnement CDAV qui est 100% remboursé et qui est valable pendant 1 an.

Ainsi, jusqu'au 11 avril 2023 (sauf prolongation éventuelle de l'opération), Cdiscount créditera la somme de 29 euros sur la “Cagnotte à Volonté” si le client ou la cliente aura souscrit à l'abonnement Cdiscount à volonté. Les 29 euros crédités sur la cagnotte seront disponibles dans un délai de 14 jours et devront être utilisés au cours d'une durée maximale de 30 jours.

Le programme de fidélité Cdiscount à volonté permet de bénéficier de nombreux avantages. On notera, entre autres, la livraison gratuite en point relais dès 10 € d'achats et à domicile à partir de 25 € d'achats (valable sur des produits expédiés par Cdiscount), des offres promotionnelles et/ou codes promotionnels exclusifs, des titres de presse en ligne en illimité et la cagnotte à volonté permettant de cumuler des euros pour des prochains achats.

Pour mettre fin à l'abonnement, la résiliation du programme CDAV peut se faire dans l'espace client du compte utilisateur. Dans le cas contraire, il est possible de contacter le service client Cdiscount sur les réseaux sociaux (via un message privé sur Facebook et/ou sur Twitter) tout en indiquant l'objet de la demande. Sinon, il existe la méthode classique qui permet d'appeler le service client au 09 77 40 40 80.