Cet émulateur PS4 fait tourner Bloodborne sur PC, la preuve en vidéo

Plus de 10 ans après sa sortie, la PlayStation 4 pourrait enfin se doter d'un émulateur fonctionnel. Il en existe un qui promet de faire tourner le mythique Bloodborne et c'est plutôt bien parti.



Le cycle de vie d'une console de jeux vidéo a une durée définie. Arrive fatalement un jour où une nouvelle génération de machines prend la relève afin de faire profiter les joueurs des dernières avancées technologiques en la matière. C'est tout à fait normal, mais cela veut aussi dire qu'au fil du temps, les titres de la plateforme abandonnée deviennent progressivement injouables. Surtout en l'absence de rétrocompatibilité entre les modèles. Heureusement, l'émulation est là pour y remédier.

En ce qui concerne les consoles des années 90 et début 2000, le procédé est bien rodé. Jouer sur son PC à Super Mario Bros. 3 de la NES ou même Final Fantasy 7 version PlayStation 1 est très facile de nos jours. C'est beaucoup moins vrai pour la Xbox 360, la PS3 ou la PS4 par exemple. En ce qui concerne cette dernière, il a fallu attendre 2022, soit presque 10 ans après sa sortie, pour qu'un jeu en 3D tourne enfin sur un émulateur. Aujourd'hui, c'est au tour de ShadPS4 de donner de l'espoir aux joueurs.

Cet émulateur PlayStation 4 est très prometteur, il commence à faire tourner Bloodborne

En développement depuis plus d'un an, ShadPS4 est un émulateur open source dont la version actuelle est la 0.2.0. Autant dire qu'il en est à ses balbutiements. Il fait tourner 44 jeux dont une grande majorité en 2D, mais il commence à s'attaquer à un monument de la console de Sony : Bloddborne. Dans une vidéo à retrouver ci-dessous et démontrant les capacités du futur ShadPS4 0.2.1, on peut voir un combat contre l'un des boss du jeu.

Bien sûr, ne vous attendez pas à parcourir le titre d'un bout à l'autre comme si vous étiez sur PS4. Il y a des bugs, certaines textures sont absentes, et globalement vous ne pouvez pas jouer longtemps avant que l'émulateur plante. C'est pourtant extrêmement encourageant. Si vous voulez télécharger ShadPS4, soyez conscient que le faire fonctionner nécessite de nombreuses manipulations préalables. Elles sont toutes expliquées clairement cela dit.