MacBook Pro avec M3 Pro (18/512 Go) : l’ordinateur Apple est à prix canon pour les soldes

Vous avez mis pas mal d'argent de côté pour vous offrir la version 2023 du MacBook Pro ? Profitez vite de ce bon plan qui va vous permettre d'économiser près de 675 euros sur l'achat de l'ordinateur Apple avec sa puce M3 Pro.

Les bonnes affaires liées aux soldes d'hiver 2025 se poursuivent avec ce deal en provenance de Rakuten. Depuis la boutique officielle Boulanger, vous avez la possibilité de vous procurer le MacBook Pro avec M3 Pro à prix très réduit.

Disponible dans un coloris noir sidéral, l'ordinateur portable Apple incluant 18 Go de RAM et 512 Go de mémoire en SSD passe de 2099 euros à 1499 euros grâce à une remise immédiate de 600 euros de la part du marchand virtuel. En plus de cette réduction, le site Rakuten offre un cashback de 74,95 euros aux membres du ClubR Rakuten. En prenant en compte ce bonus tarifaire, le modèle 2023 de l'Apple MacBook Pro est donc au prix de revient de 1424,05 euros.

Lancé en même temps que l'iMac avec M3, le MacBook Pro avec la puce M3 Pro est doté d'un écran Liquid Retina XDR de 14,2 pouces avec une résolution native de 3024 x 1964 à 254 pixels par pouce, de la norme Wi‑Fi 6E (802.11ax), de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, d'une autonomie estimée à 18 heures, d'un lecteur de carte SDXC, d'un port HDMI, d'une prise casque 3,5 mm, d'un port MagSafe 3 et de trois ports Thunderbolt 4 (USB‑C). Enfin, l'appareil est accompagné d'un adaptateur secteur USB‑C et d'un câble USB-C vers MagSafe 3.