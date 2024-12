MacBook Air M3 : le modèle 24/512 Go de l’ordinateur Apple est 300 € moins cher

Le MacBook Air avec sa puce M3 est en baisse de prix sur les sites du groupe Fnac/Darty. Pendant une majeure partie du mois de décembre 2024, l'ordinateur portable Apple incluant 24 Go de RAM bénéficie d'une réduction de 300 euros par rapport à son tarif d'origine.

Si vous voulez vous procurer le modèle 24/512 Go du MacBook Air M3, sachez que vous avez jusqu'au samedi 28 décembre 2024 pour profiter d'une réduction de 300 euros sur l'achat de l'ordinateur Apple chez Fnac/Darty. En effet, l'Apple MacBook Air avec sa puce M3 est à 1459 euros au lieu de 1759 euros grâce à une remise immédiate de 200 euros de la part des deux sites marchands français et à une réduction de 100 euros lorsque le produit est ajouté au panier.

Considéré comme le plus puissant des ultraportables, le MacBook Air lié à l'offre Fnac/Darty et lancé en mars 2024 dispose d'un écran Liquid Retina rétroéclairé par LED de 13,6 pouces avec la technologie IPS, une résolution de 2560 x 1664 pixels à 224 pixels par pouce, une luminosité de 500 nits, la prise en charge d’un milliard de couleurs et une large gamme de couleurs (P3).

L'ordinateur portable de la marque Apple possède aussi une mémoire vive de 24 Go de RAM, un espace de stockage de 512 Go en SSD, une batterie lithium‑polymère de 52,6 Wh, une autonomie maximale de 18 heures, le Wi-Fi 6E (802.11ax), la technologie sans fil Bluetooth 5.3, un port de charge MagSafe 3, une prise casque 3,5 mm et deux ports Thunderbolt/USB 4. Pour terminer, l'appareil de la firme de Cupertino est fourni avec un câble USB‑C vers MagSafe 3 ainsi qu'un aaptateur secteur USB‑C.