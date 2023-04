L’iPad Pro OLED : Apple pourrait facturer sa tablette plus cher qu’un MacBook Pro

Le site coréen The Elek, spécialisé dans les composants électroniques, affirme que le prix de l’iPad OLED d’Apple, qui est attendu pour 2024, pourrait atteindre des sommets.

Les technologies que la firme de Cupertino aimerait implémenter dans l’iPad Pro OLED sont extrêmement coûteuses. Cette fiche technique constituée de ce qui se fait mieux en matière de composants couplée à la grosse marge bénéficiaire d’Apple, estimée à 33 % ou plus, explique, selon The Elek, pourquoi les futures ardoises de la pomme risquent d’être inabordables pour les clients lambda.

OLED iPad panels price:

11-inch $270

13-inch $350

Finished OLED iPad price:$1500 for the 11-inch model and $1800 for the 13-inch model. pic.twitter.com/kBdVqE9Q11 — Revegnus (@Tech_Reve) April 27, 2023

Selon le site coréen, très au fait de la chaîne logistique d’Apple, le passage aux dalles OLED va faire grimper les prix. Les écrans produits pour la gamme de l’année prochaine coûtent deux à trois fois plus cher que les mini LED actuelles. Il se murmure aussi qu’Apple envisage de proposer un iPad Pro encore plus grand. Si ce projet se concrétise, et qu’il jouit, pourquoi pas, de la puce Apple Silicon M4, on peut s’attendre à ce que son tarif flirte avec les 1800 €, le prix d’un MacBook Pro 13 pouces d'entrée de gamme, si l'on en croit le tweet de Revegnus sur Twitter.

Les iPad Pro 2024 pourraient coûter vraiment plus cher

Le calcul des journalistes est implacable : l'écran OLED de 13 pouces coûte actuellement 350 $ à Apple. Comme c’est le composant le plus cher de l’appareil, on peut considérer que la firme de Cupertino le facturera au prix fort à l’utilisateur final. Les clients les plus fidèles de la marque sont toujours prêts à s’offrir ce qu’il se fait de mieux en matière de smartphones, mais en sera-t-il de même pour les tablettes ?

En matière de politique tarifaire, on peut dire qu’Apple a rarement froid aux yeux. Mais les prix qu’elle pourrait demander pour les iPad Pro OLED en 2024 pourraient finir d’exaspérer même les fans les plus convaincus de la marque. L’iPad Pro 11 pouces 128 Go, le plus abordable de la gamme, se monnaie déjà à 1069 € sur le store d’Apple. Apple est en négociation avec ses fournisseurs, mais l’incertitude règne sur leur capacité à répondre aux attentes en termes de qualité comme de quantité et de prix.