Apple pourrait faire disparaître l’encoche sur les futurs iPhone, voici comment

Les prochains iPhone et tous les futurs produits Apple pourraient bien se passer de l’encoche. Comment ? En cachant Face ID sous des zones « transparentes » de l’écran. C’est en tout cas l’idée évoquée par la firme de Cupertino dans un brevet.

Les constructeurs cherchent des moyens de faire disparaître encoches et poinçons présents sur nos écrans de smartphones. Samsung a déjà opté pour un système de « grille de pixels » sur son Z Fold 4, mais Apple pencherait pour une autre solution.

Dans un brevet déposé auprès des autorités Européennes et repéré par Digital Trends, Apple évoque son idée pour obtenir un écran plein, sans encoche. La manœuvre est plus compliquée que sur un Z Fold, étant donné qu’Apple utilise son système Face ID ainsi qu’un capteur de luminosité dans son capteur selfie. Il faut donc utiliser un système différent.

Apple a une idée pour faire disparaître l’encoche de ses iPhone

Pour garder la même qualité d’image et ne pas perdre en luminosité, Apple songerait à recouvrir le capteur de pixel, tout en gardant des zones « transparentes ». Des zones si petites et si denses que l’utilisateur ne les remarquerait même pas et qui permettrait de laisser passer la lumière. Juste de quoi faire fonctionner correctement Face ID tout en ayant un écran plein.

A lire aussi – iPhone 15 : la Dynamic Island version 2023 intégrera un capteur de proximité

Précisons qu’il ne s’agit que d’un dépôt de brevet et rien ne dit qu’Apple va l’utiliser, surtout sur l’iPhone 15. Mais il montre tout de même que la firme de Cupertino étudie le problème. On espère évidemment voir une telle technologie sur le prochain téléphone phare de la marque, mais rien n’est certain à ce stade.

L'encoche est présente sur l’iPhone depuis le modèle X en 2017. En 2022, Apple l’a modernisé avec Dynamic Island. Il s’agit d’un système logiciel qui permet de l’utiliser intelligemment, faisant d’une contrainte technique une force. Par exemple, différentes informations viennent se coller à la capsule, comme la batterie de vos AirPods ou encore les scores en direct de votre équipe favorite. Cependant, cela reste une solution d’appoint tant qu’une technologie n’aura pas effacé définitivement ce poinçon.

Nous parlons ici de téléphones, mais Apple pourrait décliner son idée sur d’autres produits. On peut par exemple aisément l’imaginer sur les prochains MacBook.

Source : Digital Trends