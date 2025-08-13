Vite, le MacBook Air M2 passe à 799 € seulement, une excellente affaire !

Excellentes performances, écran et finitions haut de gamme, le MacBook Air M2 ne manque pas d’atout. Mais il offre aussi et surtout un excellent rapport qualité-prix. Et si vous ajoutez à cela une réduction de 200 euros, vous obtenez une offre à ne manquer sous aucun prétexte.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Attention, les stocks risquent de fondre comme neige au soleil. Carrefour propose en ce moment une promotion sur l’un des ordinateurs Apple les plus populaires du moment, le MacBook Air M2. C’est un modèle qui séduira autant les étudiants, les créatifs, les professionnels ou monsieur et madame tout le monde qui cherche un ordinateur de qualité sans se ruiner.

De base, le MacBook Air M2 avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage est déjà proposé à un tarif très intéressant de moins de 1000 euros. Mais grâce à une baisse de prix conséquente de 200 euros, Carrefour vous permet de vous l’offrir pour seulement 799,99 euros. L’offre est disponible officiellement jusqu’au 24 août, mais généralement les stocks s’épuisent bien avant cette date. Nous vous conseillons donc de ne pas tarder avant de passer à l’action pour ne pas le regretter plus tard. En plus, la livraison est gratuite.

Avec la rentrée scolaire qui approche, c’est un excellent choix pour un étudiant qui cherche un modèle facile à transporter et pratique à utiliser au quotidien. On vous dit tout sur ce modèle très apprécié.

MacBook Air M2 : l’ordinateur ultra nomade parfait pour les étudiants

Vous cherchez un ordinateur capable de vous accompagner partout, pour vos études, votre activité freelance ou votre travail en entreprise ? Le MacBook Air M2 est l’un des choix les plus évidents du moment. Compact, léger et doté d’un design premium, il associe élégance et performances de haut vol.

Ainsi, le MacBook Air M2 est équipé d’un écran Liquid Retina de 13,6 pouces offrant une définition de 2560 x 1664 pixels et une luminosité de 500 nits, assurant un affichage précis et confortable, même en extérieur. Sa webcam Full HD garantit elle de pouvoir participer ou organiser des visioconférences nettes et professionnelles.

À l’intérieur de la bête, la puce Apple M2 intègre 8 cœurs CPU et 8 cœurs GPU. Développée en interne par Apple, elle assure une excellente fluidité pour la productivité, la création et les usages intensifs tels que le montage vidéo. Dans cette version, vous profiterez de 8 Go de mémoire vive et d’un SSD de 256 Go, permettant un démarrage rapide et une utilisation fluide au quotidien.

Avec un poids plume de 1,24 kg, son épaisseur de seulement 11,3 mm et ses dimensions proches d’une simple feuille A4, il se transporte aisément dans tout type de sac. Son autonomie pouvant atteindre 18 heures permet de travailler toute la journée, et même au-delà, sans rechercher une prise de courant. En bref, un confort très appréciable au quotidien