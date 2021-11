Le MacBook Air M1 est sous la barre des 1000 €, vite !

Le MacBook Air M1 est à son prix le plus bas chez Amazon, Fnac/Darty. C'est le Black Friday Week sur les trois boutiques en ligne. Si vous avez le MacBook Air 2020 sur votre liste, c'est le moment de passer à l'action.

PROFITER DE CE BON PLAN SUR AMAZON

PROFITER DE CE BON PLAN SUR DARTY

PROFITER DE CE BON PLAN SUR La FNAC

Nous sommes en plein dans le Black Friday Week et nous voyons déjà circuler des bons plans à saisir en urgence. C'est notamment le cas chez Amazon, Fnac/Darty qui proposent entre autres le MaBook Air M1 de 2020 à prix cassé.

Au lieu de 1129,99 €, l'ordinateur portable Apple s'affiche à 999,99 € en ce moment. Vous bénéficiez donc d'une réduction immédiate de 130 €. C'est le meilleur prix que nous ayons vu sur le MacBook Air M1 depuis son lancement.

La version concernée par ce bon plan Black Friday Week est celle équipée d'un SSD de 256 Go et de 8 Go de RAM. Ce MacBook Air est le premier à intégrer une puce Apple Silion. Le processeur M1 lui permet de se rapprocher des MacBook Pro en termes de performances.

Le MacBook Air M1 dont voici notre test n'a pas grand-chose à envier à la version Pro sur ce plan là. Il offre une puissance jusqu'à 3,5 fois supérieure à celle des modèles sous puce Intel. Et niveau graphique, le traitement du GPU qui accompagne la puce M1 est 5 fois plus rapide.

Enfin, grâce à sa finesse de gravure et à son efficacité énergétique grandement améliorée, le MacBook Air M1 2020 offre une meilleure autonomie. Jusqu'à 20 heures sur une charge. Tant de particularité qui font de lui le MacBook le plus intéressant en termes de rapport qualité prix.

Pour finir, si vous recherchez d'autres promos intéressantes, n'hésitez pas à consulter notre sélection des meilleurs bons plans Black Friday Week sur Fnac/Darty. C'est parti pour plus d'une semaine de bonnes affaires.