Loki : la saison 2 sort quelques heures en avance, prévoyez une nuit blanche

Si vous attendez avec impatience la saison 2 de Loki, on a une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La bonne nouvelle, c’est que celle-ci sera disponible quelques heures plus tôt que prévu. La mauvaise, c’est ce que ce sera au beau milieu de la nuit. On espère que vous n’avez pas prévu de dormir.

Loki saison 2 est certainement la série la plus attendue du moment sur Disney+. Si la plateforme de streaming a su se diversifier ces derniers temps avec des séries aussi géniales que The Bear ou encore Only Murders in the Building, l’univers Marvel n’a pas encore dit son dernier mot et le retour du dieu de la malice est là pour le prouver. Ce n’est pas pour rien si l’une des bandes-annonces de cette nouvelle saison a tout simplement écrasé le record de vues pour une série Disney.

Il se peut donc que vous connaissiez sur le bout des doigts l’heure et la date de sortie de ces nouveaux épisodes, à savoir le 6 octobre à 9 h. Il va cependant revoir quelque peu votre planning. En effet, Disney+ a décidé de faire une chose encore rare dans le monde du streaming : lancer la diffusion au même moment entre les États-Unis et la France. Autrement dit, il va falloir se caler sur l’heure américaine pour découvrir la saison 2 de Loki dès que celle-ci sera disponible.

La saison 2 de Loki débarque à 3 h du matin

Autant dire qu’en plus du popcorn, il va falloir prévoir du café pour tenir le coup, puisque le lancement aura lieu à 3 heures du matin en France. On vous laissera choisir entre configurer un réveil très (trop ?) tôt et ne pas dormir du tout. Si l’on a pour habitude de voir apparaître des spoilers sur les réseaux sociaux très tôt dans la journée, il est fort probable que ces derniers surgissent cette fois dès l’aube.

Quoiqu’il en soit, c’est la première fois qu’une série Marvel a droit à une diffusion simultanée avec les États-Unis, pratique généralement réservée à des événements culturels, comme les concerts. Ce n’est, en revanche, pas la première série Disney+ à en profiter. Pas plus tard que le mois dernier, Ahsoka était elle aussi sortie au même moment sur les deux continents.