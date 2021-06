Disney+ modifie son calendrier : les séries Marvel et Star Wars seront diffusées le mercredi

Les séries originales de Disney+, et notamment celles de Marvel ou de Star Wars, seront désormais diffusées le mercredi. Un changement probablement destiné à répondre à l'augmentation du volume de contenu original sur la plateforme de streaming.

Sur Disney+, le mercredi sera strictement réservé aux séries originales, notamment la saison 3 de The Mandalorian et d'autres séries télévisées Star Wars et Marvel. Les films originaux continueront à être diffusés le vendredi sur le streamer. Cette nouvelle intervient après que Loki, la toute nouvelle série Marvel – dont la date de lancement est passée du vendredi 11 juin au mercredi 9 juin – est devenue la série la plus regardée du streamer.

Ce changement signifie que les séries télévisées et les films originaux de Disney+ ne seront plus en concurrence les uns avec les autres. Ce nouveau calendrier éloigne également les séries originales Disney+ de celles de Netflix, dont les sorties auront toujours lieu le vendredi. Disney+ continuera de se concentrer sur un calendrier de diffusion hebdomadaire de ses nouvelles séries, contrairement à Netflix, qui a tendance à diffuser l'intégralité d'une saison le jour J.

Disney+ change les dates de diffusions de ses séries originales

Plusieurs dates de sortie de séries originales Disney+ ont déjà été décalées. Monsters at Work, une série qui fait suite à la franchise cinématographique Pixar, sera désormais diffusée le 7 juillet, tandis que Turner & Hooch se verra programmée le 21 juillet au lieu du 16. La série documentaire Behind the Attraction, qui plonge le public dans les coulisses de la fabrication et du fonctionnement de plusieurs des attractions les plus emblématiques des parcs Disney, sera désormais diffusée dans son intégralité le 21 juillet.

Disney+ a près d'une douzaine de séries télévisées en préparation, de Marvel et Lucasfilm, en plus d'une liste qui comprend d'autres reboots de ses franchises de longs métrages comme The Mighty Ducks, National Treasure, The Sandlot, Swiss Family Robinson, Willow, Doogie Howser, National Treasure et Beauty and the Beast.

La société prévoit que ses dépenses en films et séries télévisées originales pour Disney+ atteindront 8 milliards de dollars d’ici à 2024. Dans le cadre de la guerre du streaming, Disney a développé des déclinaisons télévisées de ses franchises de longs métrages, dépensant beaucoup pour développer ses univers Star Wars et Marvel en live-action, tout en créant des programmes incontournables issus de ses franchises mondiales de plusieurs milliards de dollars.