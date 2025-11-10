Logitech MX Master 3S : la souris sans fil est à son prix le plus bas pour le Single’s Day, vite !

Si vous travaillez quotidiennement sur un ordinateur, il est primordial d’avoir une bonne souris pour gagner en confort et en productivité. La Logitech MX Master 3S est l’un des meilleurs modèles sur le marché et en plus elle passe à prix cassé sur AliExpress à l'occasion du Single's Day à 59,69 € au lieu de 99,99 € avec le code S11FR12 !

Comme chaque année juste avant le Black Friday, AliExpress organise une courte période de promotions durant laquelle vous pouvez vous équiper à prix cassé. Vous cherchez une nouvelle souris qui soit à la fois sans fil et ultra précise ? La Logitech MX Master 3S est le modèle qu'il vous faut. Et en plus, vous pouvez actuellement la trouver à prix cassé puisqu'avec le code S11FR12, vous pouvez l'avoir à 59,69 € au lieu de 99,99 €.

Attention, cette offre risque rapidement d'expirer. Elle est proposée à l'occasion du Single's Day qui se déroule cette année du 11 au 19 novembre. Ne tardez donc pas pour en profiter car après il sera trop tard !

Logitech MX Master 3S : la reine des souris bureautique

La souris sans fil Logitech MX Master 3S est compatible sur tous les appareils tournant sous Windows, macOS, Linux, Chrome OS, iPadOS et Android. Elle intègre un capteur Darkfield de 8 000 DPI, reconnu pour sa précision sur tous les supports, même sur du verre. Le suivi est ultra-fiable et paramétrable avec des paliers de sensibilité de 200 à 8 000 DPI .

Elle est par ailleurs parfaitement silencieuse avec des clics jusqu’à 90 % plus discrets que ceux du modèle précédent. Elle est aussi très réactive grâce à sa molette MagSpeed, capable de défiler jusqu’à 1 000 lignes/seconde avec une précision au pixel près. Vous pourrez l’utiliser plusieurs heures par jour sans aucun souci. En effet, sa forme ergonomique est conçue pour éviter les douleurs liées à une prise en main prolongée.

La connectivité est bien pensée. Elle se branche en Bluetooth ou via le petit récepteur Logi Bolt, avec une portée sans fil jusqu’à 10 m. Enfin, la batterie Li‑Po de 500 mAh assure jusqu’à 70 jours d’autonomie, et une simple minute de charge USB‑C procure environ 3 heures d’utilisation.