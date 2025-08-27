Logitech Pebble M350 : vite, à moins de 17 €, cette excellente souris sans fil n’est vraiment pas chère !

Que ce soit pour une utilisation sur un ordinateur de bureau ou en complément de votre trackpad sur votre PC portable ou MacBook, une souris sans fil est toujours un indispensable à avoir avec soi. Et quand on tombe sur une souris Logitech à seulement 16,99 euros, le choix est vite fait.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Ce qu’il y a de bien avec Amazon, c’est que même hors périodes de soldes ou d'événements promotionnels, on peut trouver chaque jour des nouvelles ventes flashs avec des tarifs réduits très intéressants. C’est le cas pour cette souris sans fil vraiment pas chère.

Il s’agit de la Logitech Pebble M350, une souris toute fine très polyvalente. Jusqu’au 2 septembre et dans la limite des stocks disponibles, vous pourrez la trouver à seulement 16,99 euros au lieu de 27,99 euros, soit une baisse de prix de 39%. En plus, l’article est vendu et expédié par Amazon donc vous n’avez aucun souci à vous faire.

Pourquoi choisir la souris sans fil Logitech Pebble M350 ?

Le premier point important, c’est que la souris sans fil Logitech Pebble M350 est compatible avec un large choix de systèmes d'exploitation. Vous pourrez l’utiliser sur Windows, macOS, Linux, ChromeOS, iPadOS et Android. Elle peut se connecter par Bluetooth ou en utilisant le minuscule récepteur USB 2,4 GHz inclus. L’autonomie est excellente puisque vous pourrez utiliser votre souris pendant 18 mois avec une seule pile AA.

D’un point de vue design, on profite d’une souris ultra-fine, facile à transporter avec un ordinateur portable. Mais elle est aussi confortable, ergonomique et minimaliste avec sa forme de galet. Elle est d’ailleurs compatible aussi bien pour les droitiers que pour les gauchers.

Elle a également été conçue pour être extrêmement silencieuse. La roulette est parfaitement silencieuse et les bruits de clics sont réduits de 90%. Vous pourrez donc l’utiliser dans un environnement calme sans gêner les personnes autour de vous. Enfin, avec son capteur optique de 1000 dpi, c’est un modèle qui offre une grande précision d’utilisation.