Logitech MX Master 3S : cette excellente souris sans fil passe à son prix le plus bas pour la rentrée, vite !

Les vacances sont officiellement finies. Il est temps de reprendre de bonnes habitudes au travail ou à l’école. Vous cherchez une bonne souris à la fois précise et ergonomique ? La Logitech MX Master 3S est actuellement en promotion sur Amazon à 79,90€ au lieu de 134,99€. Et avec le code IT15Y à renseigner au moment du paiement, elle chute à 63,68€ seulement. C’est une affaire !

À l’occasion de la rentrée, les marques et revendeurs affichent généralement de belles promotions sur les produits informatiques pour vous permettre de vous équiper à moindre coût. Si attendez une bonne offre pour vous offrir une excellente souris à prix cassé, c’est le bon moment. La Logitech MX Master 3S est proposée à 63,68€ seulement sur le site italien d’Amazon.

Normalement en vente à 134,99€, cette souris est actuellement affichée à 79,90€. Mais ça n’est pas tout. Avec le code IT15Y à renseigner dans les moyens de paiement une fois le panier validé, le prix de votre souris chute à 63,68€.

Le produit est vendu et expédié directement par Amazon. La livraison en France coûte 4,79€. Vous n’aurez donc à payer que 68,38€ au final.

Quelles sont les caractéristiques de la souris sans fil Logitech MX Master 3S ?

La Logitech MX Master 3S est une souris sans fil qui ne manque pas d’atouts. Elle est d’ailleurs régulièrement citée parmi les meilleures souris de bureau actuellement en vente. En plus de son design étudié pour être à la fois confortable et ergonomique, elle a la particularité de fonctionner sur toutes les surfaces, même sur le verre, grâce à son capteur Darkfield haute précision. Le capteur laser dispose d’une sensibilité maximale de 8000 DPI. On retrouve aussi une roulette de défilement, une molette et un bouton de mouvement pour une navigation fluide et une sensibilité personnalisable.

Grâce au Bluetooth, la Logitech MX Master 3S bénéficie d’une portée sans fil de 10 mètres. Côté batterie, vous pouvez profiter d’une belle autonomie de 70 jours.

Enfin, ce modèle silencieux est compatible avec Windows, macOS, Linux, Chrome OS, iPadOS et Android. Vous pouvez donc l’utiliser facilement et ce, quel que soit votre système d’exploitation.