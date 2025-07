Si vous êtes à la recherche d'une souris ergonomique pas trop chère, alors le bon plan Amazon qui va suivre va sûrement vous intéresser. En ce moment, la Logitech Lift tombe à son prix le plus bas sur le célèbre site e-commerce.

C'est à l'occasion d'une offre promotionnelle à durée indéterminée qu'Amazon vous donne la possibilité de faire une bonne affaire sur une souris ergonomique pour PC. Proposée dans un coloris graphite, la Logitech Lift passe de 79,99 euros (prix conseillé du produit) à 39,99 euros, ce qui correspond au tarif le plus bas du moment.

Pour information, la remise de 50 % est effectuée automatiquement par le célèbre site e-commerce, il n'y a donc aucun coupon de réduction à appliquer. Aussi, la livraison de l'article est gratuite à domicile et Amazon suggère le paiement en plusieurs fois sans frais.

Conçue pour les PC portables et les ordinateurs de bureau, la Logitech Lift est une souris sans fil ergonomique qui dispose d'un angle optimal de 57 degrés, plaçant ainsi la main dans une position naturelle. L'accessoire embarque aussi un capteur optique de 4000 dpi, 6 boutons (dont 4 boutons personnalisables), la technologie SilentTouch, une roulette de défilement, un revêtement en caoutchouc souple et un repose-pouce confortable.

Compatible avec les appareils fonctionnant sous Windows, macOS, Chrome OS, Linux et Android, la Lift de Logitech inclut une connectivité Bluetooth (via le récepteur USB Logi Bolt fourni), une portée maximale de 10 mètres et une autonomie de 24 mois suivant son utilisation. Enfin, la souris ergonomique sans fil de la marque suisse affiche des dimensions de 108 x 70 x 71 mm et un poids de 125 grammes.