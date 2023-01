Logitech G Cloud : la console n’est pas abandonnée, lancement prévu en Europe en 2023

Alors que la FAQ de Logitech laissait entendre une fin de carrière prématurée pour la G Cloud, la dernière console portable du constructeur, la marque a confirmé qu'elle n'était pas abandonnée. Au contraire, son lancement en Europe est maintenu en 2023.

Mise à jour du 24/01/2023 à 18h17 :

Après la publication de notre article, Logitech a contacté la rédaction de Phonandroid pour faire valoir son droit de réponse. La marque fait savoir qu'elle est toujours déterminée à lancer la G Cloud en Europe en 2023, même si pour l'instant, la date officielle n'est pas déterminée. Par ailleurs, elle assure que la machine bénéficiera d'un suivi logiciel sur la durée. Précisons qu'il n'est plus possible pour l'instant d'accéder aux réponses de la foire aux questions dédiée à la machine.

Article original

Souvenez-vous, en septembre 2022, Logitech créé la surprise lors de sa conférence Logi Play en dévoilant la Logitech G Gloud Gaming Handled. Surfant directement sur le succès des plateformes de cloud gaming comme le Xbox Cloud Gaming ou le GeForce Now, cette console portable propose une expérience centrée exclusivement sur les jeux hébergés sur le nuage.

Pour ce faire, elle embarque trois services directement préinstallés sur la machine, comme le Xbox Cloud Gaming de Microsoft ou le GeForce Now de Nvidia. Si en soit, la proposition peut être séduisante au premier abord, la G Cloud partait en réalité avec plusieurs handicaps, à commencer par une fiche technique plutôt limitée.

Une console portable avec plusieurs handicaps

En effet, la machine dispose d'une dalle 7″ IPS LCD en Full HD avec une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz seulement. Résultat, les abonnés à la formule RTX 3080 du GeForce Now ne peuvent même pas profiter des 120 FPS autorisés par leur formule. Mais surtout, l'un des gros problèmes de la G Cloud est l'impossibilité de se connecter en 4G/5G.

Un comble pour une console nomade, qui faute d'emplacement pour carte SIM, se destine uniquement à un usage domestique en Wi-Fi. Cerise sur le gâteau, la Logitech G Cloud ne profite même pas d'un tarif avantageux pour se démarquer de la concurrence. Proposée pour l'instant à 399 dollars, elle affiche donc le même prix que la Steam Deck de Valve, qui offre bien plus de possibilités.

Une fin de carrière déjà programmée

De fait, il était difficile d'envisager pour la Logitech G Cloud une brillante carrière. Et malheureusement pour elle, elle sera effectivement de courte durée. En effet, nos confrères de Clubic ont épluché la foire aux questions dédiée à la console sur le site du constructeur.

On peut y lire que Logitech assurera le déploiement des mises à jour logicielles pour l'OS de la G Cloud durant les 12 premiers mois suivant le lancement. Et après, plus rien. En d'autres termes, le suivi pour la machine stoppera en septembre 2023. Passé cette date donc, la console sera vulnérable à la moindre faille de sécurité et aux cyberattaques potentielles… Si vous attendiez de mettre la main sur la G Cloud (la console est pour l'instant disponible uniquement sur les territoires américains et chinois), il faut reconnaître que l'hypothèse d'un lancement en Europe est des plus improbables.