Cette fuite annonce une mauvaise nouvelle pour ceux qui attendent l’iPhone à clapet

Les amateurs d’iPhone pliant vont devoir encore patienter. Apple préparerait bien une réponse au Galaxy Z Flip de Samsung, mais celle-ci ne serait pas pour tout de suite.

Les téléphones pliants ne sont plus une curiosité. Depuis 2019, Samsung a su transformer cette innovation en un véritable segment à part entière, avec ses gammes Galaxy Z Fold et Z Flip. Pendant ce temps, Apple est resté spectateur, observant l’évolution du marché sans jamais présenter de prototype officiel. Pourtant, la marque à la pomme planche depuis plusieurs années sur plusieurs concepts d’iPhone pliants, dont certains seraient désormais bien avancés.

Selon le leaker coréen yeux1122, Apple prépare trois nouveaux iPhone aux formats inédits. Le premier, qui est attendu en 2026, adopterait un design proche du Galaxy Z Fold 7, avec un grand écran pliable de 8 pouces, à mi-chemin entre un iPhone et un iPad mini. Le second modèle, prévu pour 2027, abandonnerait totalement les bordures et utiliserait un écran OLED incurvé sur les quatre côtés. Enfin, un troisième appareil au format clapet, comparable au Galaxy Z Flip, n’arriverait qu’en 2028.

Le futur iPhone à clapet d’Apple affronterait le Galaxy Z Flip 10 en 2028

Ce futur iPhone à clapet reprendrait le concept du téléphone compact à écran pliable, très populaire en Asie et en Europe. Il disposerait d’un écran principal inférieur à 7 pouces et d’un petit écran externe pour les notifications. Apple hésiterait encore entre un affichage complet, comme sur le Galaxy Z Flip 7, ou une version plus minimaliste. Le design final dépendrait aussi des contraintes techniques liées à la charnière et à la durabilité de la dalle interne.

Si cette feuille de route se confirme, Samsung disposerait encore de trois ans pour perfectionner sa gamme Z Flip. Le constructeur coréen pourrait améliorer la qualité photo, la gestion énergétique et surtout éliminer la fameuse pliure au centre de l’écran. D’ici là, Apple aura observé chaque évolution du marché, comme à son habitude, pour proposer une version plus aboutie et mieux intégrée à son écosystème. Reste à savoir si, en 2028, le public sera encore aussi enthousiaste face à un design que le géant coréen aura déjà affiné depuis près d’une décennie.