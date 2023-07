iPhone 15 : finalement, le modèle standard n’aurait pas droit à l’amélioration photo qu’on attendait

Malgré les attentes et les rumeurs concordantes, le capteur photo principal de l'iPhone 15 ne serait pas exactement le même que celui qui équipera les modèles Pro et Pro Max. Il reste cependant une amélioration de l'iPhone 14.

Que serait un iPhone sans un capteur photo digne de ce nom ? À chaque nouveau modèle, on attend avec impatience de connaître le nombre de pixels ou la sensibilité qu'ils afficheront, en espérant un bond significatif dans la qualité de nos clichés. Depuis qu'Apple décline son smartphone en différents modèles (standard, Plus, Pro, Pro Max, Ultra), la différence de prix se ressent entre autres dans l'utilisation d'un capteur photo principal plus performant sur les modèles les plus chers. C'est flagrant sur l'iPhone 14 : l'ultra grand-angle est de 12 Mégapixels pour le standard, contre 48 MP sur le Pro Max.

Quand une source annonce alors que l'iPhone 15 standard aura un capteur photo de 48 MP, comme les Pro et Pro Max, on ne peut que se réjouir. Mais il va peut-être falloir revoir notre enthousiasme à la baisse. Le leaker reconnu Digital Chat Station affirme ainsi sur le réseau social chinois Weibo que si l'iPhone 15 aura bien un module photo arrière de 48 MP, ce ne sera pas le même que celui des Pro et Pro Max.

l'Iphone 15 standard aura un capteur photo principal différent des Pro et Pro Max

Au niveau de leur définition pure, tous les modèles de l'iPhone 15 seront logées à la même enseigne : 48 Mégapixels. La différence se fera au niveau de la taille du capteur. Pour les versions Pro et Pro Max, elle sera la même que chez leur homologues précédents, 1/1.28 pouces. Celle de l'iPhone 15 standard et Plus serait de 1/1.5 pouces. Plus la taille d'un capteur est élevée, plus il est capable de capter de lumière (donc d'informations). En théorie, cela débouche sur des photos plus fines et détaillées, surtout quand il fait plus sombre. Le bokeh (flou d'arrière-plan) est aussi censé être plus doux.

Malgré tout, passer de 12 à 48 MP reste une amélioration qui devrait se voir sur les clichés. On regrette juste qu'Apple ne lâche pas un peu de lest en arrêtant de réserver absolument tous les meilleurs composants pour ses modèles les plus onéreux. Mais n'oublions pas qu'il s'agit pour l'instant d'une rumeur. On pourrait être surpris à l'annonce officielle de l'Iphone 15 en septembre.