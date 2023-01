iPhone 15 Ultra : le nouveau capteur photo périscope serait signé LG

L’iPhone 15 Pro Max, aussi connu sous le nom d’iPhone 15 Ultra, sera le seul modèle d’Apple en 2023 à utiliser un capteur photo périscope, ce qui lui permettra de profiter d’un zoom optique grandement amélioré.

Cela fait maintenant plusieurs années que nous savons qu’Apple va utiliser un tout nouveau capteur photo périscope dans ses iPhone haut de gamme en 2023. Malheureusement, seul un modèle profiterait de cette nouveauté : l’iPhone 15 Pro Max, qui pourrait être rebaptisé iPhone 15 Ultra pour l’occasion.

Un récent rapport coréen de The Elec sur la chaîne d'approvisionnement indique que le zoom périscopique qu’utilisera la série d'iPhone 15 de cette année sera fourni par deux sociétés coréennes, LG Innotek et Jahwa Electronics. Elles remplaceront les sociétés japonaises Alps Alpine et Mitsumi.

L’iPhone 15 Ultra va avoir un avantage de taille en photo

The Elec annonce que LG Innotek et Jahwa Electronics devraient fournir respectivement 70 % et 30 % des capteurs périscopiques pour l’iPhone 15 Ultra, qu'Apple commercialisera au second semestre de l'année.

Pour ceux qui ne le savent pas, les capteurs périscopes se démarquent des traditionnels téléobjectifs en déformant la lumière à l'aide d'un prisme, qui la transmet au capteur d'images. La lumière entrant dans l’objectif photo est donc réfléchie par un miroir incliné vers le capteur d'image. Le changement de direction fait voyager la lumière plus longtemps à l'intérieur des téléphones, ce qui permet aux utilisateurs de zoomer davantage sans aucun effet de flou.

Ainsi, plutôt que de profiter d’un zoom de seulement 2X ou 3X, un capteur périscope offre ainsi un zoom optique 5X voire 10X sur certains smartphones tels que le Galaxy S22 Ultra. Pour l’instant, on ne sait pas exactement pour quoi va opter Apple, mais nous devrions très bientôt en savoir davantage. Foxconn serait sur le point de débuter la production des premiers modèles d’iPhone 15, et on s’attend donc à voir quelques indiscrétions sur la chaîne de production d’ici leur sortie en septembre prochain.

Quoi qu’il en soit, ce nouveau rapport corrobore l’existence d’un iPhone utilisant un capteur périscopique, puisqu’Apple a vraisemblablement déjà passé des commandes aux deux géants coréens. Il reste à voir si ce capteur sera capable de rivaliser avec les meilleurs du marché en 2023, qui seront vraisemblablement les Xiaomi 13 Ultra et Galaxy S23 Ultra.