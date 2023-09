iPhone, Mac, Watch : si le cru 2023 ne vous plait pas, vous allez adorer ce qu’Apple présentera l’année prochaine

Un journaliste annonce les produits Apple que nous devrions voir sur nos étals en 2024.

À peine une ligne de produits est-elle sortie que déjà la prochaine gamme s’annonce à l’horizon. Bien que les premiers testeurs vantent autant les performances que les nouvelles fonctionnalités des nouveaux iPhone 15 et des nouvelles Apple Watch Series 9 et Ultra 2, certains clients ne sortiront pas leur portefeuille cette année, et attendent de savoir ce que la firme présentera en 2024. Ils seront heureux d’apprendre que les premières prédictions concernant le futur line-up de la marque sont déjà tombées.

C’est par l’intermédiaire de l’incontournable Mark Gurman que l’on apprend ainsi que les produits véritablement révolutionnaires d’Apple devraient faire leur apparition en 2024. Si l’iPhone 15 est effectivement plus performant que son prédécesseur, le 1er benchmark dévoile un gain minime, et les évolutions restent légères aux yeux de certains observateurs. Selon le journaliste de Bloomberg, « la gamme 2023 d’Apple est juste assez bonne pour permettre à l’entreprise de tenir jusqu’à ce que de plus grandes avancées apparaissent l’année prochaine ».

Les iPhone 16 seront plus grands, et l’Apple Watch aura une édition spéciale « anniversaire »

Selon M. Gurman, les ventes de l’iPhone 15 devraient progresser de 5 %, Apple ayant joué sur les deux tableaux les plus importants : le design tout de titane des iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, qui ne manquera pas d’interpeller les consommateurs, et en revoyant leurs prix, le critère d’achat n° 1. Sur ce point, Cupertino a surpris tout le monde en baissant ses tarifs. Cela dit, d’après le journaliste, en 2024, Apple va se faire bien plus agressif sur le front des nouveautés.

La commercialisation du Vision Pro devrait faire grand bruit, bien que le prix du casque AR le réserve à une clientèle aisée. Les Apple Watch devraient accueillir un modèle « Series X » pour fêter les 10 ans de la montre connectée d’Apple, tandis que les Mac auront droit à un nouveau processeur M3, bien plus performants que le futur Snapdragon 8cx Gen 4 de Qualcomm, par exemple. Le site nous apprend également que les iPhone 16 seront probablement encore plus grands que ce qui est proposé aujourd’hui. Finalement, c’est sur le front de l’IA que la compagnie va enfin entrer dans l’arène et se confronter à Microsoft et Google, avec « son grand modèle de langage appelé Ajax et son « Apple GPT ».