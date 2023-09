L’iPhone 15 pliable est déjà en circulation sur le Web, et cette version va beaucoup déplaire à Apple

La rumeur selon laquelle Apple prépare secrètement un iPhone pliable court depuis déjà quelques années. La chaîne YouTube Unbox Therapy s’est procuré en exclusivité le prototype d’un appareil qui a toutes les apparences de cet appareil mystérieux.

On ne saura pas comment Lewis Hilsenteger d’Unbox Therapy a trouvé cette démonstration de faisabilité, mais force est d’admettre que l’i15 Pro qui lui a été envoyé pourrait faire illusion, de loin tout du moins. Lewis, qui reçoit fréquemment des prototypes conformes au résultat final, ne met pas longtemps à comprendre la supercherie. En fait d’iPhone pliable, ce modèle n’est qu’une vulgaire contrefaçon de smartphone en mode clamshell avec un clavier mécanique, « à l’ancienne ». Son châssis emprunte la forme des téléphones à clapet des années 2000, pas celle du Motorola Razr 40. L’examen des composants a de quoi faire rire aux éclats en 2023.

Les spécifications de l’i15 Pro dévoilent un processeur MediaTek MTK6261D monocoeur, sorti en 2016, cadencé à 0,53 Ghz. La RAM comme le stockage s’élèvent à 32 Mo. Ajoutons à cela un minuscule écran de 2,4 pouces jouissant d’une définition de 240 x 320 pixels et le support du réseau 2G, pas plus. Loin d’être un iPhone, ou même un smartphone, c’est bien un vulgaire téléphone portable que des plaisantins ont envoyé à M. Hilsenteger. Comme sur les iPhone 15, la recharge se fait à travers un port USB-C, mais c'est bien la seule concession à la modernité de ce clamshell.

Ce faux iPhone 15 pliable ne va pas du tout plaire à Apple

Oubliez également l’idée de prendre des photos avec l’i15 Pro. À l’heure où les Samsung et autres Xiaomi intègrent des capteurs à 200 MP dans leurs smartphones, ce téléphone n’intègre qu’un seul capteur à 0,08 MP… à l’arrière. Point de selfie donc pour les acheteurs de cet hybride d’iPhone 15 et de smartphone à clapet. On le comprend donc, Samsung n’a rien à craindre concernant les ventes de ses Galaxy Z Flip 5.

Le bruit selon lequel un iPhone pliable est en préparation court depuis au moins 2021. D'après Ming Chi Kuo, Apple aurait dû lancer un iPhone construit autour d’un immense écran OLED pliable de 8 pouces.