Les iPhone 16 Pro auront bien des écrans plus grands en 2024, ça se confirme

Apple a conservé les mêmes dimensions pour ses smartphones depuis des années maintenant, mais dès l’année prochaine, les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max pourraient bien profiter d’écrans beaucoup plus grands.

Mark Gurman, le célèbre journaliste de Bloomberg, a confirmé la rumeur selon laquelle l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max seraient dotés d'un écran plus grand. Dans sa nouvelle lettre d’information « Power On », ce dernier a donc corroboré les informations de Ross Young, qui avait déjà annoncé la nouvelle il y a quelques semaines maintenant.

Selon Gurman, les tailles d'écran des iPhone 16 Pro et Pro Max seront augmentées de « quelques dixièmes de pouce en diagonale », ce qui en fera les plus grands écrans jamais vus sur un iPhone. Cette décision est considérée comme une étape stratégique d'Apple pour améliorer la compétitivité de ses smartphones haut de gamme, en particulier face à son rival Samsung. Les écrans plus grands amélioreront non seulement l'expérience de l'utilisateur, mais créeront également un espace interne supplémentaire pour l'intégration de composants plus grands, notamment au niveau de la partie photo.

Les iPhone 16 Pro devraient profiter de meilleures caméras

Ross Young avait déjà laissé entendre que l'iPhone 16 Pro et Pro Max seraient dotés d'un écran plus grand. Il avait indiqué que l'iPhone 16 Pro aurait un écran de presque 6,3 pouces, tandis que le Pro Max aurait un écran d’environ 6,9 pouces. Si l’on peut penser que les dimensions seront radicalement différentes, on s’attend plutôt à ce qu’elles ne changent pas drastiquement par rapport à la génération actuelle. Apple devrait surtout réduire la taille des bordures de ses écrans, ce qui lui permettra d’augmenter légèrement la diagonale tout en conservant un châssis assez similaire.

En augmentant la taille de l'écran de ses appareils phares, Apple vise à combler le fossé avec les offres haut de gamme de Samsung, telles que le Galaxy S23 Ultra avec son écran de 6,8 pouces et le Galaxy S23 Plus doté d'un écran de 6,6 pouces.

L'augmentation de la taille des appareils ne permettra pas seulement d'égaler les spécifications des téléphones phares de Samsung, mais offrira également à Apple un peu plus d’espace à l’intérieur de ses smartphones pour accueillir des appareils photo plus performants et des batteries plus grandes, mais on ne sait pour l’instant pas encore exactement ce que nous réserve Apple de ce côté-là. En ce qui concerne les iPhone 16 et 16 Plus, ces derniers devraient conserver les mêmes écrans que la génération actuelle, c’est-à-dire 6,1 pouces et 6,7 pouces.