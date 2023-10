L’iPhone 15 Pro a tendance à surchauffer, la 4K arrive sur la TNT, c’est le récap’ de la semaine

Les utilisateurs d’iPhone 15 Pro contrariés par un problème de chauffe, France 2 et France 3 passent à la 4K, le design du Galaxy S24 Ultra se dévoile, c’est le récap’ de la semaine.

Si vous possédez un iPhone 15 Pro, vous êtes peut-être vous aussi victime d’un problème de surchauffe. Alors que le design du futur fleuron de Samsung a fuité, le Nvidia pourrait révolutionner le rendu graphique des jeux PC grâce à son DLSS 10. Une mise à jour de France 2 et France 3 apporte la 4K aux deux chaînes de la TNT et la Commission européenne attend d’Apple une ouverture de son écosystème.

Que sait-on du design du Galaxy S24 Ultra ?

Le leaker OnLeaks a levé un peu plus le voile sur le Galaxy S24 en publiant certains rendus et spécifications sur X/Twitter. La publication nous permet également de découvrir le design du Galaxy S24 Ultra, largement inspiré de celui de son prédécesseur, avec une dalle et un module photo identiques. Une chose est sûre, le futur fleuron de Samsung promet d’être un appareil haut de gamme au top du savoir-faire technologique.

Lire : Galaxy S24 Ultra : le design du smartphone le plus prestigieux de Samsung a fuité, voici ce qui change

De nouveaux soucis soulevés par les utilisateurs d’iPhone 15 Pro

Les plaintes concernant l’iPhone 15 Pro continuent de se multiplier. En effet, même en utilisation normale, le smartphone a tendance à surchauffer à tel point que certains utilisateurs affirment avoir été brûlés au premier degré. Le problème ne s’arrête pas là : certains propriétaires d’iPhone 15 Pro ont également constaté que leur appareil gonflait à cause de la chauffe excessive. Apple n’a pas encore proposé de solution.

Lire : iPhone 15 Pro : les problèmes de surchauffe empirent, le smartphone gonfle maintenant

Le DLSS 10 de Nvidia offrira des graphismes de très haute qualité

Le Deep Learning Super Sampling (DLSS) est une technologie de Nvidia qui permet d’améliorer la qualité des images des jeux PC. Si l’on en est actuellement qu’à la version 3.5, Bryan Catanzaro assure que la future version 10 offrira des graphismes quasiment parfaits, même sur des vieux titres PC.

Lire : Nvidia : le DLSS 10 affichera des graphismes parfaits même sur un vieux PC

La 4K débarque doucement sur France 2 et France 3

France 2 UHD et France 3 UHD arrivent enfin sur la TNT. Le déploiement de la 4K sur ces deux chaînes se fera progressivement, en commençant par des grandes villes telles que Paris, Marseille ou Lyon. Les téléspectateurs auront donc accès à une meilleure qualité d’image, dès lors que France Télévisions aura procédé à la mise à niveau.

Lire : France 2 et France 3 : l’arrivée de la 4K sur la TNT est imminente, mais pas pour tout le monde

L’UE attend de Tim Cook une ouverture de l’écosystème d’Apple à la concurrence

La Commission européenne a déclaré qu’Apple avait jusqu’au 5 mars 2024 pour ouvrir son écosystème à la concurrence. L’UE cherche à rendre le marché plus équitable et explique que « […]les consommateurs utilisant un iPhone devraient pouvoir bénéficier de services compétitifs proposés par une série de fournisseurs ».

Lire : Apple : après l’USB-C, l’UE veut maintenant imposer la libre concurrence sur iPhone

Nos tests de la semaine

Dune Spice Wars : vrai coup de cœur pour ce jeu de stratégie

Les fans de RTS devraient se régaler de ce petit bijou, mais ce ne seront pas les seuls. Dune Spice Wars mélange les genres avec soin, dans un univers fascinant. On adore son rythme soutenu, son gameplay équilibré et le fait qu’il y ait plusieurs façons de gagner. Attention, il n’existe que trois modes de jeu seulement et la caméra est figée.

Lire : Test Dune Spice Wars : un excellent jeu de stratégie épice et tout

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra : un presque sans faute

Si l’on met de côté son prix très élevé et sa taille un peu grande pour un usage exclusivement tactile, la Galaxy Tab S9 Ultra est épatante. On adore son joli design, son bel écran AMOLED et son excellente autonomie. C’est également une tablette très puissante et la partie logicielle est particulièrement bien réfléchie.

Lire : Test Samsung Galaxy Tab S9 Ultra : on ne change pas une équipe qui gagne

Apple iPhone 15 Pro Max : un excellent smartphone haut de gamme

Apple aurait pu travailler à une charge plus rapide et l’on regrette que le smartphone ait une tendance à surchauffer. Outre quelques petits défauts encore tenaces, il faut admettre qu’Apple propose ici un excellent smartphone premium. Design élégant, puissance de l’A17 Pro, belle autonomie, calibrage de l’écran impeccable, qualité photo toujours au rendez-vous, Apple frappe fort avec son iPhone 15 Pro Max.

Lire : Test Apple iPhone 15 Pro Max : un esprit puissant dans un corps robuste

Xiaomi Mix Fold 3 : un smartphone séduisant

Notre prise en main du Mix Fold 3 nous a largement conquis, notamment grâce à son design ultra premium. C’est un smartphone très puissant grâce à son processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 et on adore ses deux beaux écrans. L’appareil photo est également très satisfaisant. Reste à savoir si Xiaomi vendra son produit en Europe ou non…

Lire : Prise en main du Xiaomi Mix Fold 3 : le smartphone pliable qui ne fait aucun compromis