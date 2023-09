Le Galaxy S24 s’inspire des iPhone, Google Messages est un peu moins intuitif, Huawei arrive à fabriquer ses propres puces malgré les sanctions américaines, c’est le récap.

Ce 29 septembre, c’est bel et bien Samsung qui a fait la une de l’actualité. Deux fuites dans la même journée nous ont donné à voir des images du Galaxy S24 et sa version encore plus prestigieuse, le Galaxy S24 Ultra. On reste dans l’univers Android, avec la refonte graphique de Google Messages à laquelle il va devoir s’adapter, malgré des choix ergonomiques quelque peu discutables. Huawei n’a plus droit aux Google Mobile Services, mais ne s’en porte pas plus mal. Malgré les sanctions étasuniennes l’empêchant d’utiliser les technologies permettant de fabriquer des composants tels que les processeurs ou les modems 5G, le Huawei Mate 60 Pro de la compagnie se vend comme des dim sums.

Le Galaxy S24 se dévoile en images, et son design vous rappellera quelque chose

Le Galaxy S24 est à Samsung ce que l’iPhone 15 est à Apple : l’entrée de gamme du haut de gamme de la marque. Alors quand un leaker célèbre dévoile les premiers rendus de l’appareil, on ne peut s’empêcher de remarquer que l’analogie ne s’arrête pas là. Les détracteurs du géant coréen auront tôt fait d’accuser la compagnie de plagiat. Les autres admettront que la compagnie ne fait que suivre la tendance actuelle.

Lire — Galaxy S24 : voici des images du nouveau design, Samsung s’est visiblement inspiré des iPhone

Google Messages change d’interface et chamboule les habitudes

L’interface de Google Messages sur Android a changé. L’information parait sans importance à première vue, mais quand on se rappelle que l’application a été téléchargée plus de 5 milliards de fois sur le Play Store, on réalise à quel point la refonte risque de chambouler les habitudes de toute une partie de la planète. Cela dit, tous les changements ne sont pas toujours bons à prendre. N’hésitez pas à nous donner vos impressions sur le nouveau look de la messagerie en commentaires de l’article.

À lire — Google Messages est moins intuitif après ce changement de design

Huawei rattrape son retard à grands pas et remet en question l’efficacité des sanctions américaines

Les États-Unis ont placé Huawei sous embargo depuis 2019. Si l’intention était à l’époque d’infliger un retard de 8 à 10 ans au secteur des hautes technologies chinois, force est d’admettre que la mission n’est qu’à moitié remplie. Non seulement, Huawei s’est relevé et prospère, comme en atteste le succès du Huawei Mate 60 Pro, mais de plus, le pays commence à trouver son indépendance vis-à-vis des fondeurs de puce américains. Une situation qui inquiète Washington, pour des raisons militaires, principalement.

Continuer la lecture — Huawei : les sanctions américaines contre la Chine ne fonctionnent pas, le Huawei Mate 60 Pro le prouve