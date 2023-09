Nvidia : le DLSS 10 affichera des graphismes parfaits même sur un vieux PC

Selon Nvidia, une future version de sa technologie DLSS pourrait s'occuper quasi-entièrement du rendu graphique des jeux PC. Cela voudrait dire que du moment que la carte graphique est compatible, même une machine peu puissante pourrait profiter de graphismes de très haute qualité.

Pour profiter de ses jeux PC sans compromis sur la qualité, on peut construire un ordinateur avec les composants les plus performants du marché. Ou bien posséder une machine correcte, mais capable d'utiliser des technologies dédiées à l'amélioration des titres. Chez Nvidia, c'est le DLSS qui remplit ce rôle. Acronyme de Deep Learning Super Sampling, il fait, entre autres, du “upscaling”, c'est-à-dire qu'il permet d'afficher une image dans une définition supérieure sans dégrader la qualité. Actuellement, on en est à la version 3.5.

Bryan Catanzaro, vice-président de la recherche appliquée sur le Deep Learning chez Nvidia, voit beaucoup plus loin cependant : “Je pense que, disons, DLSS 10, dans un avenir lointain, sera un système de rendu entièrement neuronal qui s'articulera avec un moteur de jeu de différentes manières, et grâce à ça, [le jeu] sera plus immersif et plus beau”. Cela permettrait selon Catanzaro d'augmenter le réalisme et de produire des environnements dignes de jeux AAA (jeu au budget très élevé) à moindre coût.

Le DLSS 10 de Nvidia s'occupera du rendu graphique des jeux pour un résultat de qualité même sur un vieux PC

Nvidia croit depuis longtemps à la puissance du rendu graphique par un réseau de neurones. En 2018 déjà, l'entreprise dévoilait une démonstration d'un monde créé avec cette technologie. “Ce que nous faisions, c'était utiliser le moteur du jeu pour générer des informations sur l'emplacement des objets et les utiliser ensuite comme données d'entrée pour un réseau neuronal qui se chargerait de tout le rendu”, rappelle Bryan Catanzaro.

Concrètement, tout comme le DLSS actuel améliore visiblement les performances même si vous n'avez pas la dernière RTX 4090, une telle manière de faire permettrait à ceux qui ne possèdent pas des machines surpuissantes de profiter à fond de leur jeux. Il faudra bien sûr attendre plusieurs années avant que le procédé voit le jour, et évidemment posséder à ce moment là une carte graphique compatible.