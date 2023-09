France 2 et France 3 : l’arrivée de la 4K sur la TNT est imminente, mais pas pour tout le monde

Bonne nouvelle pour ceux qui regardent souvent les deux premières chaînes de France Télévisions, puisque France 2 et France 3 vont bientôt recevoir une mise à jour majeure de leur qualité vidéo grâce à la 4K.

En mars dernier, un appel d’offre avait confirmé que France Télévision allait bientôt faire passer ses deux chaînes France 2 et France 3 à la 4K. Avec l’arrivée des Jeux Olympiques 2024, il était temps que ces chaînes passent enfin à une qualité vidéo supérieure, pour s’aligner avec ce que proposent déjà d’autres pays depuis maintenant plusieurs années.

Alors que des chaînes comme TF1 proposent déjà une variante UHD, sur laquelle on a souvent droit à des événements sportifs en 4K, c’est désormais au tour de France 2 UHD et France 3 UHD de faire leur apparition. Comme le rappelle @lafibreinfo sur X, ces dernières seront disponibles directement sur la TNT, la technologie de diffusion qui permet de recevoir la télévision numérique par une antenne râteau. Les chaînes arriveront également en même temps sur les box des opérateurs, mais aussi sur MolotovTV.

Quels changements pour la 4K à la télévision ?

A l’heure actuelle, la TNT HD permet depuis le 5 avril 2016 de visionner les chaînes en 1920 x 1080 pixels à 25 images par secondes. D'ici les JO de 2024, la définition passera donc à 3840 x 2160 pixels, et le taux de rafraichissement à 50 images par seconde. Cela permettra notamment de profiter de programmes plus fluides et d’animations moins saccadées. Cependant, il ne s’agit pas des seuls changements notables que vont apporter cette mise à niveau.

En effet, on pourra également compter sur un nouveau type de balayage “progressif”, qui permettra une meilleure qualité perçue pour les télespectateurs. On retrouvera aussi le support du format HDR10, quand il fallait jusqu’à présent se contenter du SDR. Pour rappel, ce HDR10 est une norme ouverte, à ne pas confondre avec le HDR10+, qui ajoute des métadonnées dynamiques. L’avantage du HDR10 est qu’il est supporté par tous les téléviseurs récents, même s’il est bien moins intéressant que les autres formats propriétaires tels que le Dolby Vision.

Enfin, pour arriver à diffuser un flux 4K, la TNT devra désormais utiliser une transmission de signal DVB-T2, ainsi qu’un codec HEVC plus avancé que le H.264 qui était utilisé jusqu’à présent. Notons aussi que les chaînes seront diffusées avec un débit brut de 17,5 Mbit/s, contre 5,0 Mbit/s précédemment.

Le passage à la 4K, c’est pour quand ?

Selon l’appel d’offre, celles-ci devraient être opérationnelles au plus tard fin septembre 2023 dans certaines régions telles que Paris, Lyon ou encore Marseille, tandis qu’il faudra attendre la fin de l’année voire le début de 2024 pour les régions les moins peuplées de l’Hexagone.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, France Télévisions n’a toujours pas procédé à la mise à niveau, et n’a toujours pas officiellement communiqué sur le sujet. Etant donné que le mois de septembre arrive à son terme, il se pourrait bien que ces chaînes arrivent avec un peu de retard.

Quoi qu’il en soit, 62% de la population serait couverte lors des deux premières vagues. Il faudra être patients pour que davantage d’utilisateurs puissent en profiter, puisqu’à la 5e vague de déploiement, seuls 72% de la population aura accès à ces nouvelles chaînes. L’objectif est clair : diffuser les JO 2024 en 4K au plus grand nombre.

Pour l’instant, le calendrier de déploiement ne concerne que le « multiplex précuseur », France 2 et France 3. Nous n’avons pas encore de dates pour le remplacement généralisé de la TNT HD, et donc des dizaines d’autres chaînes. On vous tiendra évidemment au courant dès que nous en apprendrons davantage.