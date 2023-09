iPhone 15 : plus de 20 % des américains sont prêts à s’endetter pour l’acheter

Dans un sondage publié par WalletHub, on découvre qu'un américain sur cinq ne verrait pas d'inconvénient à s'endetter si cela lui permettait d'acheter un iPhone 15. Un signe de richesse pour 21 % d'entre eux.

Il y a vouloir et pouvoir comme on dit. Vous n'avez pas pu échapper à la sortie des iPhone 15, dévoilés le 12 septembre lors de la keynote d'Apple. Et peut-être que vous avez envie de craquer pour l'un des deux premiers modèles, voire pour l'iPhone Pro ou Pro Max. Sauf que cela a un coût non négligeable. Mais visiblement, ce n'est pas ça qui va arrêter les américains. Le site Web WalletHub, spécialisé dans les finances personnelles, en a interrogé 240, sélectionnés pour former un panel représentatif de la population du pays.

Les résultats sont plutôt surprenants. On apprend ainsi que pour plus de 20 % des américains, l'iPhone 15 vaut la peine de s'endetter. Mais pas n'importe comment : 40 % des répondants préfèrent payer leur nouveau smartphone en plusieurs mensualités. Même si évidemment, les personnes affirmant vouloir s'endetter ne le feront pas forcément, il est intéressant d'essayer de comprendre pourquoi elles seraient prêtes à en arriver là. Une autre question du sondage donne un élément de réponse.

1 américain sur 5 déclare vouloir s'endetter pour acheter un iPhone 15

WalletHub a demandé ce que les interrogés pensent d'une personne qui a toujours le dernier iPhone en date. Si plus d'1 sur 3 estiment qu'elle est du genre à gaspiller son argent pour rien, 21 % la considèrent “riche”. Entrerait donc en jeu un phénomène de “phone shaming“, très présent aux États-Unis, c'est-à-dire la discrimination de quelqu'un en fonction du mobile qu'il possède. On voit bien dans cette question à quel point un individu peut être perçu de deux manières radicalement différentes simplement parce qu'il a tel appareil.

Lire aussi – Les iPhone 15 et 15 Plus sont officiels, voici les nouveaux smartphones proposés par Apple

Certains ne verraient donc pas d'inconvénient à s'endetter pour paraître plus riche aux yeux des autres. Un paradoxe que l'on retrouve dans de nombreux domaines en dehors des smartphones : voitures, habits, montres… Tous les fameux “signes extérieurs de richesse”. Bien entendu, rien n'empêche d'acheter l'iPhone 15 simplement parce que vous trouvez qu'il correspond à vos envies. Il n'y a pas de honte à ça.