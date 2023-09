iPhone 15 : grâce à l’USB-C, vous pouvez désormais charger vos AirPods et l’Apple Watch avec votre smartphone

C’est confirmé, les iPhone 15 intègrent désormais une prise USB-C. En plus de nous simplifier la vie, l’adoption du port universel transforme les smartphones d’Apple en batterie externe.

Les iPhone cru 2023 intègrent un port USB-C. Apple a, sans doute à contrecœur, abandonné la prise Lightning pour adopter la prise universelle. C’est pour le plus grand bien des consommateurs, puisque l’iPhone 15 peut maintenant se targuer d’offrir une fonctionnalité vraiment exclusive, en ce qui concerne Apple tout du moins : la possibilité de charger les autres accessoires de la marque à la pomme. La firme de Cupertino a tout de même su retourner la situation en sa faveur, puisque certaines conditions s’appliquent.

Lors de la présentation du produit hier, la fonctionnalité a eu droit à une mention rapide et Apple le confirme dans la fiche produit disponible sur le site : « le câble de charge USB-C inclus est compatible avec les AirPods Pro 2e génération avec le boîtier de charge MagSafe ». Utiliser votre iPhone 15 comme batterie externe est donc possible avec votre montre connectée ou vos écouteurs Apple, mais seulement si vous utilisez le câble compatible certifié Apple.

Les iPhone 15 intègrent l’USB-C et peuvent servir de batterie externe pour certains accessoires

Certes, dans l’absolu, la possibilité de recharger nos gadgets en les branchant à la prise USB-C d’un autre appareil n’est pas vraiment une nouveauté. Et même chez Apple, il est déjà possible de pourvoir les AirPods et autres Apple Watch en énergie en les branchant à un MacBook, par exemple. Cela dit, en ce qui concerne l’iPhone, c’est une petite révolution.

Si tous les iPhone 15 peuvent charger d’autres accessoires de la marque en électricité, tous les modèles ne sont pas égaux en termes de vitesse de transfert. Alors que les iPhone 15 et 15 Plus sont limités aux taux de transfert de l’USB 2.0, c’est-à-dire 480 Mbit/s, les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max profitent de vitesses avoisinant les 4800 Mbit/s, en conformité avec la norme USB 3.