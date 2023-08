L’iPhone 14 Pro résiste moins bien à l’eau que ce nouveau smartphone OnePlus

OnePlus se prépare à lancer sur le marché un tout nouveau smartphone haut de gamme, et avec lui, une nouvelle technologie d’écran qui va lui permettre de mieux résister à la pluie, grâce à une meilleure protection contre les liquides.

Si OnePlus n’a toujours pas complètement dévoilé son nouveau smartphone, le OnePlus Ace 2 Pro, le fabricant chinois a commencé à lever le voile sur certaines de ses caractéristiques à quelques jours seulement de son lancement. Parmi celles-ci, on sait déjà que le smartphone va être équipé d’une puce Snapdragon 8 Gen 2 overclockée, de 24 Go de RAM, ainsi que d’un des moteurs de vibrations les plus grands du marché.

À l’avant, on retrouvera surtout un écran OLED 1,5K 120Hz de 6,74 pouces avec la prise en charge du HDR10+ et une densité de pixels de 450 ppi. Ce dernier serait signé BOE, et utiliserait son nouveau matériau Q9+, qui promet de porter la luminosité maximale à 1 600 nits et offrir une “expérience optimisée” en termes de couleurs, de clarté et d'éclat. Cependant, ce n’est pas la seule particularité de cet écran.

L’écran du OnePlus Ace 2 Pro est mieux protégé contre les liquides

Le président de OnePlus Chine, Li Jie Louis, a également présenté une technologie révolutionnaire “Rain Touch Control” sur l'Ace 2 Pro. Celle-ci est censée permettre des réponses normales sur l'écran avec une précision totale, même dans des conditions de test “très difficiles” par temps humide.

Dans une vidéo partagée par le fabricant, on voit le smartphone posé sur un socle aux côtés d’un iPhone 14 Pro d’Apple. Ces derniers se retrouvent sous une véritable averse, qui simule des conditions météorologiques compliquées.

Que ce soit lors du déverrouillage du smartphone ou bien la navigation dans l’interface, la réponse à un appel téléphonique ou encore la manipulation de photos dans la galerie, le OnePlus Ace 2 Pro s’en sort à merveille. De son côté, l’iPhone 14 Pro ne parvient pas à être déverrouillé du premier coup, et on remarque également que l’eau altère le comportement de l’écran tactile, qui ne répond pas correctement aux gestes de l’utilisateur.

Si la certification IP68 garantit bien à l’iPhone d’être résistant à l’immersion, Apple ne met en place aucune protection similaire pour protéger son écran contre les gestes « fantômes » créés par les gouttes d’eau. OnePlus prend donc l’avantage dans ce domaine, et il reste désormais à voir si cette technologie sera aussi adoptée par d’autres fabricants à l’avenir.