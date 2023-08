Apple veut proposer des accessoires modulaires motorisés pour ajuster automatiquement le casque

Apple a déposé une demande de brevet qui laisse penser que le Vision Pro pourra s’ajuster automatiquement aux mensurations de son porteur.

Apple vient de présenter le Vision Pro, son premier casque de réalité virtuelle/augmentée au grand public. Beaucoup de travail reste à accomplir tant sur l’aspect logiciel, le système d’exploitation VisionOS ne disposant pas encore d’une véritable bibliothèque d’applications, que sur le plan matériel. D’ici à ce que l’accessoire soit réellement commercialisé, la compagnie doit notamment régler le problème de l’ajustement du Vision Pro.

À l’heure actuelle, les utilisateurs du Vision Pro peuvent régler le confort et la tension du bandeau de serrage grâce à la manette manuelle Fit Dial. C’est déjà bien, mais c’est loin d’être suffisant pour un ajustement optimal, qui permet de profiter d’une expérience en immersion sans aucune gêne. L’ergonomie du casque et son ajustement sur mesure sont si importants aux yeux d’Apple qu’il ne sera pas possible de l’acheter sans avoir fixé un rendez-vous au préalable.

Le Vision Pro d’Apple s’ajustera automatiquement aux mensurations du porteur

Dans sa demande de brevet concernant un système d’ajustement automatique du bandeau serre-tête du Vision Pro, mais pas seulement. Le nouvel équipement modulaire imaginé par Apple permettra à la compagnie de proposer un ensemble d’accessoires interchangeables, tels que des modules d’ajustement motorisé, ou encore des composants personnalisés.

Une telle technologie pourrait rendre le Vision Pro bien plus intéressant aux yeux du grand public. À l’heure actuelle en effet, il semble que le casque estampillé de la pomme n’est destiné à être utilisé confortablement que par une personne. C’est un objet personnalisé, réglé à vos mesures, du bandeau aux lentilles montées avec des verres aux corrections ophtalmiques adéquates, le cas échéant. Automatiser et motoriser ce type d'ajustement pourrait faire économiser sur la facture finale, car ces personnalisations auront un prix, comme toujours chez Apple : le casque coûtera encore plus cher si vous portez des lunettes.