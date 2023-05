Galaxy S23 : le Snapdragon 8 Gen 2 plus rapide de Samsung arrive bientôt dans d’autres smartphones

Les smartphones chinois s’apprêtent à accueillir une version plus rapide du Snapdragon 8 Gen 2, qui était déjà utilisée dans les Galaxy S23 de Samsung. Le géant coréen n’a donc plus l’exclusivité sur cette puce.

Après avoir utilisé des puces Exynos moins puissantes pendant plusieurs années, la décision de Samsung d'utiliser un processeur Snapdragon dans ses derniers téléphones de la série Galaxy S23 a été largement saluée par les experts et les utilisateurs. C'est la première fois dans l'histoire de Samsung que l'entreprise utilisait une puce Snapdragon dans toute sa gamme de produits phares, quelle que soit la région dans laquelle les appareils sont vendus.

Il s’agissait surtout d’une puce Snapdragon 8 Gen 2 « For Galaxy », auxquels les autres smartphones n’ont pas eu droit. Cependant, il semblerait que Samsung soit en train de perdre son exclusivité. Selon le leaker chinois Digital Chat Station, la version la plus rapide du processeur Snapdragon Gen 2 sera bientôt disponible pour diverses marques chinoises de smartphones au cours du second semestre de cette année.

Le Snapdragon 8 Gen 2 overclocké arrive chez d’autres fabricants

Les fabricants ayant accès à cette puce n'aient pas été révélés, mais il est très probable que des marques comme ASUS, OnePlus, Redmagic et Xiaomi utilisent la puce dans de futurs appareils qui arriveront au cours des prochaines semaines.

Pour rappel, le Snapdragon 8 Gen 2 « For Galaxy » utilisée dans la série Galaxy S23 présente quelques améliorations par rapport à son homologue standard. Parmi elles, on peut citer un processeur 5 % plus rapide, un GPU 5,7 % plus rapide et des capacités de traitement de l'IA légèrement accélérées. Si les smartphones qui l’utilisent sont équipés d’un refroidissement adéquat, on peut s’attendre à une augmentation de la puissance des appareils au second semestre.

Tout porte donc à croire que la version « For Galaxy » du Snapdragon 8 Gen 2 n’était autre qu’un équivalent de la série Snapdragon 8+, et que Samsung a donc eu accès à la puce dès le début de l’année, plutôt que de devoir attendre le second semestre comme c’était le cas les années précédentes. D’ailleurs, on sait que les Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5 utiliseront eux aussi une puce Snapdragon 8 Gen 2 « For Galaxy ». Ceux-ci ne seront donc pas plus performants que les Galaxy S23.