L’iPhone 14 Pro Max pourrait finalement s’appeler iPhone 14 Plus

L’iPhone 14 a fait l’objet d’une nouvelle fuite pour le moins surprenante. D’après les informations du leaker lanzuk, Apple aurait en effet remplacé le nom du modèle Pro Max par Plus. Selon lui, la taille de l’écran correspondrait à celle évoquée dans les fuites précédentes.

Il y a certaines fuites que l’on s’attend systématiquement à voir à l’approche d’un nouveau smartphone, à l’instar de son design, son prix ou encore ses performances. Mais d’autres sont plus inattendues, comme celle qui nous vient tout droit de Corée par le leaker lanzuk. Selon lui, la gamme des iPhone 14 se doterait d’un nouveau membre : l’iPhone 14 Plus. Pour autant, il ne s’agirait pas d’un nouveau modèle à part entière, puisqu’il viendrait remplacer l’iPhone 14 Pro Max.

Autrement dit, Apple aurait décidé de changer le nom de smartphone premium pour une dénomination (en théorie) plus simple. Si cette fuite s’avère véridique, ce sera la première fois qu’un iPhone se verra attribuer le nom de Plus depuis l’iPhone 8 Plus, par ailleurs relativement rare chez les produits de la firme de Cupertino. Qui plus est, cela remettrait en question les précédentes fuites qui nous sont parvenues concernant l’iPhone 14 Pro Max.

Apple pourrait remplacer l’iPhone 14 Pro Max par un iPhone 14 Plus

En effet, ce dernier a déjà fait l’objet de plusieurs leaks, qui nous ont entre autres appris que ce dernier serait doté d’un tout nouveau capteur de 48 mégapixels. À partir de là, il y a donc plusieurs possibilités. Soit les informations concernant l’iPhone 14 Pro Max sont erronées, soit ces dernières concerneront bien l’iPhone 14 Plus. Autre option, ce dernier pourrait tout aussi bien ne jamais exister, la probabilité que lanzuk se trompe étant non négligeable.

En effet, si le leaker a déjà vu juste à plusieurs reprises, celui-ci a en effet quelques erreurs au compteur. Qui plus est, d’autres insiders sont venus contredire l’affirmation de lanzuk, assurant qu’un iPhone 14 Pro Max sera bien présent lors du lancement. En attendant, la première option semble probable, à en croire le leaker qui précise que l’iPhone 14 Plus sera doté d’un écran 6,7 pouces, conformément aux précédentes fuites.

Source : Naver