MacBook Air M2 : le nouvel ordinateur portable d’Apple serait disponible le 15 juillet 2022

Alors que les clients intéressés par le nouveau MacBook Air M2 attendent avec impatience son arrivée sur le marché depuis maintenant quelques semaines, on sait désormais quand Apple pourrait lancer son nouvel ordinateur portable.

Apple avait levé le voile sur un nouveau MacBook Air M2 à l’occasion de sa conférence WWDC 2022 au début du mois de juin. Cependant, le géant américain avait annoncé que son nouvel ordinateur portable n’arriverait pas en magasin avant le mois de juillet. Pour rappel, Apple a été contraint d’allonger les délais de livraison à cause de la pandémie de COVID-19, qui a paralysé ses usines en Chine.

Le chaos s’était emparé d’une usine d’Apple à Shanghai lorsque des employés avaient manifesté et même essayé de fuir l’usine pour rentrer chez eux. Ces mouvements de protestation ont grandement impacté les cadences de production, mais l’attente pourrait bientôt prendre fin très prochainement. Grâce à une indiscrétion d’une source de nos confrères de MacRumors, nous savons désormais précisément quand celui-ci pourrait être disponible.

Le MacBook Air M2 pourrait arriver dès la mi-juillet

D’après les informations d’une source de MacRumors, le nouveau MacBook Air M2 sera disponible à partir du vendredi 15 juillet, et les précommandes en ligne débuteront le vendredi 8 juillet. Cela paraît cohérent, puisque Apple ouvre généralement les précommandes le vendredi, les appareils apparaissant sur les étagères des magasins et étant expédiés une semaine plus tard.

Pour rappel, le nouveau MacBook Air est propulsé par une nouvelle puce maison M2 surpuissante qui ridiculise Intel. Des benchmarks ont d’ailleurs dévoilé que le nouveau processeur serait jusqu’à 45 % plus puissant que le M1.

Le MacBook Air M2 est significativement plus cher que son prédécesseur, puisqu’il est disponible à un prix de départ de 1499 euros avec un CPU 8 cœurs, un GPU 8 cœurs, 8 Go de mémoire unifiée et un stockage SSD de 256 Go. Il faudra compter 1849 euros pour un CPU 8 cœurs, un GPU 10 cœurs, 8 Go de mémoire unifiée et un stockage SSD de 512 Go.

Apple avait également levé le voile sur un nouveau MacBook Pro M2 identique au MacBook Pro M1, mais on ne sait toujours pas quand ce modèle sera disponible. Le MacBook Pro pourrait sortir un peu plus tard. L’appareil est produit dans l’usine de Quanta en Chine, la plus touchée par les mouvements de protestation.

Source : MacRumors