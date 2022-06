Apple travaille sur une puce M3 surpuissante en 3 nm pour les MacBook de 2023

Les MacBook Air, mini et Pro de 2023 pourraient bien avoir droit à une nouvelle puce Apple M3, qui serait la première gravée en 3 nm. On s’attend à une hausse importante des performances, mais surtout à une bien meilleure efficacité énergétique.

Après avoir dévoilé une nouvelle génération de sa puce M2 avec les nouveaux MacBook Air et MacBook Pro il y a quelques semaines, on sait désormais que le géant américain planche désormais sur une puce M3 encore plus puissante, mais qui profitera surtout d’une finesse de gravure plus avancée.

La puce M2 était jusqu’à 45 % plus puissante que la puce M1, mais n’avait pas apporté beaucoup d’améliorations sur la consommation. Cela pourrait changer avec la prochaine génération qu’Apple prépare pour 2023, puisque le processeur adopterait la nouvelle gravure en 3 nm de TSMC, une évolution importante par rapport au 5 nm qu'utilisent les puces M1 et M2.

La puce M3 des MacBook sera gravée en 3 nm

D’après les informations fournies par TSMC, on peut s’attendre à ce que la nouvelle gravure en 3 nm augmente les performances des puces de 10 à 15 % aux mêmes niveaux de puissance ou réduise la puissance de 25 % à 30 % aux « mêmes vitesses de transitor ». Il appartiendra donc à Apple de décider s’il préfère améliorer la puissance de ses puces en conservant la même consommation énergétique ou améliorer l’autonomie des prochains MacBook sans pour autant drastiquement augmenter leurs performances.

Le rapport de DigiTimes annonce que la puce M3 ne serait pas la seule gravée en 3 nm, puisque les nouveaux SoC M2 Pro et M2 Max qui succèderont aux M1 Pro et M1 Max des MacBook Pro 14 et 16 pouces pourraient également profiter de la même finesse de gravure. Comme les prochains MacBook Air, on ne s’attend pas à ce qu’ils arrivent avant 2023.

Les ordinateurs portables du fabricant américain seraient donc les premiers à bénéficier de la nouvelle gravure en 3 nm de TSMC, avant que celle-ci ne soit utilisée dans la puce A17 des iPhone 15 au mois de septembre 2023. En attendant, on s’attend à une nouvelle génération de Mac mini avec une puce M2 dès la fin de l’année, sûrement aux alentours du mois de novembre.

