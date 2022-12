L’iPhone 14 est à son prix le plus bas sur Amazon depuis le lancement

Vous recherchez un iPhone 14 pour Noël ? Le dernier smartphone d'Apple est à son meilleur prix sur Amazon. Et en le commandant maintenant, vous pouvez encore être livré avant Noël.

Grâce à des promotions périodiques, l'iPhone 14 voit son prix chuter de plusieurs dizaines d'euros. C'est le cas actuellement sur Amazon qui le propose sous la barre des 1000 €. Le smartphone s'affiche ainsi à 943 € au lieu de 1019 €, ce qui correspond à une réduction de 7%.

C'est une opportunité rare qui est à saisir maintenant si vous souhaitez acheter l'iPhone 14 à son meilleur prix. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'il est encore possible de se le faire livrer avant Noël. Mais il faut pour cela le commander au plus vite. Et si le format de l'iPhone 14 n'est pas assez grand pour vous, l'iPhone 14 Plus est aussi en promotion sur Amazon.

iPhone 14 et 14 Plus : un prix encore plus intéressant que lors du Black Friday

L'iPhone 14 Plus en ce qui le concerne est à 1061 € au lieu de 1169 €, ce qui correspond à une réduction de 108 €. Ce prix n'est valable que sur le coloris rouge du modèle grand format. Si vous préférez la couleur noire, elle est aussi moins chère à 1089 €, soit 80 € de moins qu'en temps normal.

En 2022, Apple a modifié un peu son offre en faisant l'impasse sur l'iPhone 14 Mini au profit d'un nouveau format qui devrait intéresser plus d'un. À défaut de vous offrir l'iPhone 14 de 6,1 pouces, vous pouvez vous rabattre sur l'iPhone 14 Plus qui a la même diagonale que l'iPhone 14 Pro Max, soit 6,7 pouces. C'est d'ailleurs la principale différence entre les deux modèles qui ont les mêmes caractéristiques.

Sous le capot, on retrouve la puce A15 Bionic avec une partie pratique légèrement boostée. Ce n'est donc pas tout à fait le même SoC que celui de l'iPhone 13. La mémoire RAM augmente elle aussi en passant de 4 Go à 6 Go pour offrir encore plus de confort à l'usage et pour garantir une bonne fluidité avec les prochaines mises à jour d'iOS.

Il va sans dire que la partie photo est l'une des meilleures du marché. Elle s'appuie sur un double capteur de 12 MP (grand-angle et ultra grand-angle). Vous pouvez consulter notre test complet de l'iPhone 14 pour tout savoir du smartphone.