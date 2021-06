La fin de la pénurie de cartes graphiques, le retour du Tamagotchi, le récap

Le Tamagotchi revient en montre connectée, les prix des cartes graphiques baissent enfin, Windows 11 et tous ses prédécesseurs utilisent encore des éléments d’interface datant d’au moins 1990, c’est le récap’ du jour !

Le weekend commence et l’envie vous prend de vérifier si vous êtes à jour des dernières actus. Vous êtes au bon endroit dans le récapitulatif du jour !

Bandai modernise le Tamagotchi avec une montre connectée

Pour ses 25 ans de carrière, Bandai modernise son célèbre Tamagoshi sous la forme d’une montre connectée, baptisée Tamagotchi Smart. De nombreuses fonctionnalités inédites y ont été ajoutées : l’utilisateur pourra interagir avec son petit compagnon grâce à la voix ou à l’écran tactile. La montre sera également dotée d’un appareil photo, d’un podomètre, d’une horloge numérique et il sera même possible d’écouter de la musique grâce à son haut-parleur intégré. La sortie est prévue pour le 23 novembre 2021, au Japon seulement, et il faudra patienter pour savoir si la petite bête sera proposée à d’autres pays du monde.

Le prix des cartes graphiques en baisse laisse supposer la fin de la pénurie

Selon Computer Base, un média allemand spécialisé, le tarif moyen de la plupart des cartes graphiques descend progressivement, se rapprochant ainsi doucement du prix de vente conseillé. Ces indicateurs laissent supposer que la fin de la pénurie de cartes Nvidia et AMD approche à grands pas. Ce revirement de situation serait essentiellement dû à l‘effondrement du cours de l'Ether (ETH), dont le minage repose sur les cartes graphiques.

Windows 11 contient des boîtes de dialogue héritées de Windows 3.1

Malgré son nouveau design épuré, il semblerait que Windows 11 utilise encore quelques boîtes de dialogue de Windows 3.1. Ces éléments d'interface datent d'au moins 1990 et sont repris dans toutes les versions de Windows depuis – jusqu'à Windows 10 et cette preview de Windows 11. Microsoft Windows a toujours joué sur le credo d'une rétrocompatibilité très vaste, mais l’on est en droit de se demander si ces décisions se justifient. On aurait plutôt tendance à penser que simplifier Windows améliorerait le système à la fois en termes d'expérience utilisateur, de stabilité et de performances générales.

