L’iPhone 13 Pro Max aura un appareil photo géant comparé à l’iPhone 12

L’iPhone 13 Pro Max pourrait bien présenter le plus gros appareil photo jamais vu sur un smartphone Apple. Un leaker a posté un cliché de la coque du téléphone dans lequel il a placé un iPhone 12, permettant ainsi de comparer la taille des deux systèmes photo.

Apple a beau menacer de porter plainte contre les leakers, allant même jusqu’à installer des caméras sur ses employés, cela n’empêche pas de nombreuses fuites de dévoiler en long et en large son prochain iPhone. Alors que sa sortie n’aura pas lieu avant la rentrée, de nombreuses informations nous sont déjà parvenues. Aujourd’hui, il est temps de nous intéresser à l’appareil photo du modèle Pro Max.

Côté design, nous avons un très bon aperçu de ce à quoi ressembleront les iPhone 13 Pro grâce à un rendu vidéo en 3D. Des maquettes récemment dévoilées ont également confirmé la présence d’une encoche plus petite ainsi qu’une disposition en diagonale des capteurs photo. Mais il est difficile sur ces dernières de correctement évaluer leur taille. Or, il semblerait que celle-ci soit beaucoup plus importante sur le modèle Pro Max par rapport aux iPhone actuels.

Apple aurait opté pour des capteurs gigantesques pour l’iPhone 13 Pro Max

C’est en tout cas ce que semble indiquer une photo postée par un leaker sur Weibo, le réseau social chinois. Sur celle-ci, on aperçoit un iPhone 12 placé à l’intérieur d’une coque d’iPhone 13 Pro Max, permettant ainsi de comparer la taille des deux systèmes photo. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que celui de l’iPhone 13 Pro Max paraît énorme par rapport à celui de l’iPhone 12. En revanche, il est à noter que ce dernier semble rentrer sans problème dans la coque, ce qui indique que les deux smartphones ont apparemment les mêmes dimensions.

Par ailleurs, c’est ce que viennent confirmer les fuites du design de l’iPhone 13, qui dévoile une apparence sensiblement similaire à celle de son prédécesseur. Il convient néanmoins de tempérer un peu les esprits. En effet, les fabricants de coques commencent généralement à produire ces dernières avant le lancement officiel des smartphones, afin de s’assurer des ventes correctes à leur sortie. Autrement dit, il est difficile d’affirmer avec certitude que le design représenté par cette coque sera bien celui de l’iPhone 13 Pro Max. Il faudra sûrement attendre le 24 septembre prochain pour en avoir le cœur net.

Source : Weibo