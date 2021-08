L’iPhone 12 Pro Max s’incline devant ce smartphone Asus en photo, selon DxOmark

Un smartphone développé par Asus pour Qualcomm a été testé par DXOmark. Selon le laboratoire français, le prototype se révèle être un excellent téléphone pour prendre des photos. Il prend la cinquième place, avec un score de 133 points, à égalité avec le Mi 10 Ultra. Il surpasse ainsi l’iPhone 12 Pro Max, le P40 Pro ou encore le Find X3 Pro.

Un étonnant smartphone est entré dans le Top 5 des meilleurs photophones selon le laboratoire de test francilien DXOmark. Il s’appelle « Asus Smartphone for Snapdragon Insiders ». Il ne s’agit pas d’un smartphone commercial, mais d’un prototype développé par Asus pour les membres du programme Snapdragon Insiders de Qualcomm. Pour autant, il vient d’obtenir la meilleure note donnée à un smartphone d’Asus.

Sa configuration est un joyeux mélange entre le ZenFone 8, le ZenFone 8 Flip et le ROG Phone 5 : Snapdragon 888, écran de 6,78 pouces, batterie 4000 mAh, etc. Côté photo, vous retrouvez à l’avant un capteur selfie de 24 mégapixels et à l’arrière trois capteurs 64+8+12 mégapixels. Ils intègrent tous un autofocus à détection de phase et sont aidés d’un autofocus laser. L’un des capteurs secondaires profite d’un téléobjectif avec zoom optique 3x. Et deux des capteurs sont stabilisés. Le capteur principal est un IMX686 de Sony.

Un smartphone Asus en cinquième place du classement DXOmark

Ce smartphone d’Asus obtient la note de 133 points. Il se positionne donc à la cinquième place, à égalité avec le Mi 10 Ulltra. Jusqu’à présent, la meilleure note d’Asus était de 120 points avec le tout récent Zenfone 8 (ce qui n’est pas, aujourd’hui, un très bon score). Parmi ses points forts, nous retrouvons la rapidité de l’autofocus, le bon contrôle du bruit et le bon contraste des photos, même en mode nuit.

Le Asus Smartphone for Snapdragon Insiders arrive donc juste derrière les P50 Pro, Mate 40 Pro+ et Mate 40 Pro de Huawei, ainsi que le Mi 11 Ultra de Xiaomi. Il dépasse de grands noms de la téléphonie mobile : P40 Pro, Find X3 Pro, Vivo X60 Pro+ et X50 Pro+, Mi 10 Pro ou encore… l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max. Les smartphones d’Apple sont positionnés à la 10e et à la 11e place respectivement.