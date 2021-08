Asus lance les ROG Phone 5s et 5s Pro, des smartphones gaming avec Snapdragon 888+

Asus vient de lever le voile sur les ROG Phone 5s et 5s Pro, deux nouveaux smartphones orientés gaming. Les deux téléphones se distinguent de leurs prédécesseurs, les ROG Phone 5, par l'intégration d'un SoC Snapdragon 888+ de Qualcomm et d'une réponse tactile améliorée pour l'écran.

En mars dernier, Asus a présenté une nouvelle gamme de smartphones gaming, les ROG Phone 5. Déclinés en trois éditions différentes, les terminaux tiraient leur épingle du jeu grâce à un immense écran AMOLED avec un taux de rafraichissement de 144 Hz, un Snapdragon 888 de Qualcomm, jusqu'à 16 Go de mémoire vive et une immense batterie de 6000 mAh avec recharge rapide 45W. La gamme était vendue entre 799 et et 1299 euros pour le ROG Phone 5 Ultimate.

Fidèle à ses habitudes, Asus vient d'annoncer une nouvelle version de son smartphone pour gamers. Ce 16 aout, l'entreprise taïwanaise a dévoilé les ROG Phone 5s et ROG Phone 5s Pro. Sans surprise, les deux téléphones n'offrent que des améliorations mineures.

Quelles sont les nouveautés des ROG Phone 5s ?

Tout d'abord, Asus remplace le SoC Snapdragon 888 par une version boostée de celui-ci, le Snapdragon 888+. La puce embarque un coeur Kryo 680 Prime (basé sur un ARM Cortex-X1) cadencé à 3 GHz et non plus 2,84 GHz. Qualcomm en profite pour améliorer le processeur dédié à l'intelligence artificielle. Pour l'heure, ce SoC haut de gamme est uniquement présent sur le Mix 4 de Xiaomi et sur les Magic3 de Honor. Il devrait débarquer sur de nombreux smartphones premium dans les mois à venir.

Ensuite, Asus en profite pour améliorer la réponse tactile de l'écran AMOLED. Le taux de rafraichissement de la couche tactile n'est plus cantonné à 300 Hz. Sur les ROG Phone 5S, le taux d’échantillonnage grimpe à 360 Hz. Enfin, notez que la marque propose désormais 18 Go de RAM sur le modèle Pro. L'option n'est plus réservée la version Ultimate, la plus chère de la gamme.

Pour l'heure, Asus n'a pas communiqué la grille tarifaire de ses nouveaux fleurons. On peut cependant s'attendre à ce que la marque se calque sur les prix demandés pour les ROG Phone 5. On vous en dit plus dès que possible sur les nouveaux ROG Phone 5. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.