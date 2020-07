iPhone 12 : la connectivité 5G serait plus complète que sur les iPhone 13

Les iPhone 12 seront tous compatibles 5G dans les bandes sub-6 GHz et mmWave. Néanmoins un rapport de Digitimes affirme qu’Apple changera de stratégie en 2021 : certains iPhone 13 prendront en charge les deux bandes 5G tandis que d’autres se contenteront du Sub-6 GHz moins rapide mais plus pénétrant – de quoi faire des économies et s’adapter aux marchés où la 5G peine à décoller.

Les iPhone 12 pourraient embarquer une connectivité 5G plus complète sur l’ensemble de la gamme que ce que proposeraient les iPhone 13. Un rapport préliminaire repris par le blog DigiTimes confirme en effet que la 5G des iPhone 12 inclura la connectivité aux bandes Sub-6 GHz et aux bandes mmWave. Comme vous le savez, la 5G offre – pour simplifier – deux types de connectivité. La première utilise des fréquences sous les 6 GHz – et permet d’installer des relais très espacés, car ces fréquences couvrent une large zone et pénètrent bien dans les bâtiments.

Les iPhone 13 pourraient s’adapter aux pays qui n’ont pas encore déployé la 5G à 100%

Le problème des ondes 6-GHz c’est qu’elles ne permettent pas des débits aussi bons que via mmWave. Le mmWave (ou ondes millimétriques) s’appuie en effet, au contraire, sur des fréquences très hautes (entre 30 et 300 GHz). La technologie est la seule qui permet vraiment d’atteindre les débits maximum théoriques ainsi que le ping très bas promis par la 5G. Ces fréquences pénètrent en revanche mal au travers des murs, ce qui implique donc que les réseaux mmWave seront davantage adaptés aux zones urbaines et denses.

Le mmWave nécessite en effet d’installer de nombreux relais peu puissants, proches les uns des autres ainsi que des appareils qui s’y connectent. Partout dans le monde, la première 5G à laquelle les consommateurs pourront se connecter est à quelques exceptions près la 5G Sub-6GHz – la 5G mmWave devrait venir dans un second temps. Pourtant, Apple a pris, selon Digitimes, la décision de proposer les deux technologies 5G sur toute la gamme iPhone 12 qui doit être lancée dans quelques semaines : « Les iPhone de 2020 fonctionneront à la fois sur les réseaux 5G sub-6GHz et les réseaux millimétriques », explique le blog.

Avant d’ajouter : « le vendeur réfléchit à proposer des iPhone qui prennent en charge soit le mmWave soit le sub-6GHz pour certains marchés l’année prochaine, selon des sources de l’industrie à Taïwan ». Apple pourrait ainsi s’adapter et proposer des modèles vraisemblablement un peu moins chers dans les pays où les deux technologies ne sont pas disponibles. Il se pourrait également qu’un ou plusieurs modèles les moins chers de la gamme perdent la compatibilité avec l’une de ces technologies (vraisemblablement mmWave) pour faire baisser les prix.