L’iPhone 11 est le smartphone le plus vendu du 1er trimestre 2020

L’iPhone 11 est le smartphone le plus vendu de début 2020, annonce l’institut d’étude Canalys dans son nouveau rapport. Au cours du premier trimestre de l’année, Apple a écoulé 18 millions d’exemplaires dans le monde malgré le début de la crise du coronavirus.

L’iPhone 11, l’entrée de gamme d’Apple en 2019, connaît un succès fulgurant. Proposé au prix de départ de 809 euros, il fait l’impasse sur plusieurs éléments phares des iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max. Plutôt orienté milieu de gamme, il fait l’impasse sur le triple capteur photo et se contente d’un écran LCD plutôt que d’une dalle AMOLED.

Apple domine à nouveau les ventes grâce à son iPhone abordable

D’après les chiffres relayés par Canalys, le pari d’Apple s’est avéré payant. L’iPhone 11 s’est ainsi imposé comme le smartphone le plus vendu du premier trimestre, malgré l’épidémie de coronavirus qui se répandait en Chine. Apple a vendu 18 millions d’unités pendant la période. Juste en dessous de l’iPhone 11, on trouve le Redmi Note 8T de Xiaomi et le Galaxy A51 de Samsung, deux smartphones Android orientés milieu de gamme.

Le succès de l’iPhone 11 n’est pas vraiment une surprise. L’an dernier, c’est son prédécesseur, l’iPhone XR, qui s’est imposé devant toute la concurrence Android. Selon Counterpoint, l’iPhone XR était notamment le smartphone le plus vendu du 3e trimestre de 2019. Au cours de la période, il représentait 3% des terminaux mobiles écoulés. La demande pour un iPhone à prix réduit est visiblement toujours très forte. Les chiffres de Canalys et de Counterpoint sont de bonne augure pour l’iPhone SE 2020. Compact et basique, le smartphone est vendu à seulement 489 euros.

On notera que la gamme des iPhone 11 s’est accaparée 10% des parts de marché au cours du premier trimestre. L’iPhone 11 Pro Max, un smartphone haut de gamme vendu à partir de 1259 euros, hérite même de la 6ème place du classement. L’iPhone 11 Pro à 1159 euros se contente quant à lui de la 10ème place. On notera que les derniers nés d’Apple sont les seuls appareils haut de gamme de ce top.