Redmi Note 8T, Galaxy A51 : découvrez la liste des mobiles les plus populaires du premier trimestre

L’institut d’étude Canalys a dévoilé la liste des dix smartphones qui se sont le plus vendus dans le monde au cours du premier trimestre 2020. L’iPhone 11 est le modèle le plus populaire. Il est suivi non pas d’un modèle Samsung, mais du Redmi Note 8T. Il n’y a aucun mobile d’Oppo ou de Huawei dans cette liste. Et aucun modèle sous Android n’est un téléphone haut de gamme.

En début de semaine, nous rapportions dans nos colonnes une étude publiée par Counterpoint Research à propos du marché mondial de la téléphonie mobile au premier trimestre durant lequel les marques milieu de gamme ont tiré leur épingle du jeu. Le marché a connu une forte baisse (-13%), bien évidemment à cause de l’épidémie de coronavirus qui a non seulement empêché les usines de fabriquer les produits, mais qui a également amené les boutiques à fermer dans les pays ayant décidé de confiner leur population.

Hormis Realme et Xiaomi, tous les fabricants présents dans le Top 10 mondial ont connu une baisse de leurs ventes. 13 millions de moins pour Samsung. 10 millions de moins pour Huawei. 2 millions de moins pour Apple. 3,4 millions de moins pour Oppo. À l’inverse, Xiaomi a augmenté ses volumes de 2 millions. Selon Counterpoint Research, le segment milieu de gamme a réussi à se maintenir durant cette période trouble. Et plus particulièrement les marques disponibles en ligne, comme Xiaomi, Realme et Oppo.

Trois marques seulement dans le Top 10

L’institut d’étude Canalys confirme cette tendance avec une autre étude qui dévoile la liste des 10 smartphones les plus populaires entre janvier et mars 2020. Dans cette liste, vous ne retrouvez que trois marques : Apple, Xiaomi et Samsung. Pas de Huawei. Pas de Oppo. Pas de Vivo. Une situation d’autant plus étonnante que ces trois marques font partie du Top 6 mondial. Quatre des smartphones sont des Galaxy A. Trois sont des iPhone. Et trois sont des Redmi.

iPhone 11 series took three spots in the Q1 2020 top ten smartphone models. iPhone 11, iPhone 11 Pro and iPhone 11 Pro Max accounted for 10% of global smartphone share. While @Samsung and @Xiaomi achieved four and three smartphones in the top ten respectively. pic.twitter.com/NuJzOcdtbI — Canalys (@Canalys) May 7, 2020

Le modèle le plus populaire, de très loin, est l’iPhone 11. Il cumule plus du double de ventes que son dauphin, le Redmi Note 8T (aussi appelé plus simplement Redmi Note 8 dans certains pays). Ce dernier dépasse de plus de deux millions le modèle placé en troisième position, le Galaxy A51 de Samsung. Suivent ensuite, le Galaxy A10s et le Redmi Note 8 Pro. L’iPhone 11 Pro Max se positionne en sixième position. Il est suivi par le Galaxy A20s, le Galaxy A01, le Redmi A8 et l’iPhone 11 Pro.

Vous remarquerez qu’aucun smartphone Android présent dans cette liste est un modèle haut de gamme ou premium. Le plus cher est le Galaxy A51, suivi par le Redmi Note 8 Pro. Les seuls smartphones haut de gamme de cette liste sont les trois modèles qu’Apple a présentés en septembre dernier. Et il n’en manque aucun…